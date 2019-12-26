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Общество

100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти»

30.12.2019 14:25|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет ежегодный рейтинг ста жителей региона, получивших наибольший доход. Эта наша традиция - список составляется ежегодно с 2011 года, и в этом году стал уже 9-м по счету.

В разные годы за высокие места в списке самых «богатых и знаменитых» боролись такие «акулы» псковского бизнеса как Михаил Гавунас, Игорь Савицкий, Дмитрий Матвеев, Алексей Севастьянов, Виктор Почернин, а также другие широко известные и влиятельные предприниматели, не нуждающиеся в особом представлении. Правда, сейчас многие «тузы» псковского бизнеса либо вынужденно находятся за границей, либо не обязаны открыто отчитываться о своих доходах, потому что давно сложили депутатские полномочия, а кто-то и вовсе утратил былое могущество и обанкротился.

Публикуемый сегодня рейтинг подготовлен по итогам кампании, в ходе которой чиновники и депутаты отчитались о доходах за прошлый, 2018-й год.

В процессе работы над данным материалом были собраны, систематизированы и проанализированы данные из отрытых источников о доходах порядка пяти тысяч человек - государственных и муниципальных служащих, депутатов различного уровня (заработки супругов и детей, как и прежде, в итоговом рейтинге не учитывались).

Напомним, что в целях противодействия коррупции и согласно указу президента российское чиновничество, депутаты и прочие категории «слуг народа» обязаны регулярно отчитываться о своих доходах и имуществе.







В этом году нам пришлось серьезно повысить «входной ценз» рейтинга. Теперь одного миллиона рублей, чтобы занять в нем даже самые низкие строчки, недостаточно. Да что там, даже двух миллионов рублей оказалось мало. Например, депутату Псковской гордумы Валерию Тюменцеву его задекларированных 2,078 млн рублей не хватило, чтобы войти в топ-100, так как на самой нижней строчке рейтинга расположилась заместитель начальника отдела медиапланирования администрации Псковской области Екатерина Черникова с 2,225 млн рублей дохода. Так что, можно сказать, в этом году мы собрали воедино исключительно миллионеров с приставкой мульти.

За бортом оказались и три вице-губернатора, включая теперь уже бывшего Николая Цветкова (2.059.692 рублей), а также ныне действующих Татьяну Баринову (2.196.453 рублей) и Нинель Салагаеву (2.053.220 рублей), и спикер регионального парламента Александр Котов (2.099.423 рублей), и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная (2.096.754), и многие другие.

Как и в прежние годы, «клуб псковских миллионеров», по большей части, - мужской клуб. Мужчины плотно оккупировали в рейтинге первые 19 мест, и лишь на 20-й строчке - первая дама - Ольга Кузьмина, индивидуальный предприниматель и депутат Собрания городского поселения «Палкино» с почти с 5,6 млн рублей дохода. Всего же в рейтинг вошли 30 женщин, то есть ровно треть официально задекларированных миллионеров – прекрасная половина человечества.

Отметим также, что в рейтинг вошли 39 депутатов различных органов законодательной и представительной власти, не считая двух членов Совета Федерации и одного помощника депутата. К слову, именно парламентарии оккупировали первые 11 строчек нашего чарта. Впрочем, наши лидеры списка – это, прежде всего, бизнесмены, а потом уже «слуги народа», чем, собственно, и объясняется величина их доходов.

Кроме того, в рейтинг попали 29 чиновников и работников различных ГУПов и МУПов, 10 судей Арбитражного суда, 8 руководителей различного уровня Псковской таможни, 6 сотрудников органов прокуратуры и 1 – следственных, а также 2 главных врача.

Еще один интересный момент – разрыв доходов наших миллионеров. «Золото» и «серебро» (83,4 и 80,7 млн рублей соответственно) рейтинга более чем в 2,5 раза превышают «бронзу» (31,8 млн рублей). При это свыше 10 млн рублей доходов показали лишь 11 участников рейтинга, тогда как большинство, 68 человек, задекларировали доходы менее чем в 4 млн рублей, из них 42 не добрались и до отметки в 3 млн рублей.

Ну, а самый интересный момент заключается в том, что в рейтинге 2019 года произошла смена лидера. Занимавший первое место три последних года депутат из Пустошки, предприниматель Сергей Сизов, хотя и увеличил почти на 12 миллионов рублей свои доходы по сравнению с прошлым годом, все же уступил первое место. Новый лидер - это депутат из Стругокрасненского района, предприниматель Александр Амосов.


Стругокрасненский предприниматель Александр Амосов

Александр Амосов родился 31 августа 1957 года в деревне Теребуни Стругокрасненского района. В 1977 году он окончил Псковский сельскохозяйственный техникум. После этого служил в армии. Работал автомехаником в колхозах «Верный путь», имени Мичурина, инженером-механиком в совхозе «Стругокрасненский», позже водителем в Псковском ДРСУ, Игомельском леспромхозе, Порховском ГГСО.

С 1992 по 2007 год был начальником участка в СП «Волан». В 2007-2008 годах - администратор производственного отдела ООО «Аристократъ», 2008-2009 годах - мастер пилоцеха ООО «Торговый дом Георг». С 2009 по 2011 год работал пожарным в ФГУ «Сосновский военный лесхоз». С 2011 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем.


Предприниматель из Пустошки Сергей Сизов 

Предприниматель из Пустошки Сергей Сизов с доходом 80,7 млн рублей по итогам 2018 года оказался на втором месте. Как мы уже объясняли, будучи ИП, господин Сизов, по сути, пропускает через свой кошелек всю бухгалтерию своего транспортного предприятия, показывая весь валовый доход, как свой собственный.


Директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин

«Бронза» же досталась директору ООО «Псков Полимер» Юрию Сорокину, заработавшему за прошлый год 31,8 миллионов рублей. Это хороший результат, поскольку на 8 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Вот так выглядит список ста псковских миллионеров полностью:
*в итоговые цифры вшиты гиперссылки на первоисточники

  1. Александр Амосов, предприниматель, депутат Стругокрасненского районного Собрания - 83.494.492
  2. Сергей Сизов, индивидуальный предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания - 80.751.761
  3. Юрий Сорокин, директор завода «Псков-Полимер», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов - 31.842.683
  4. Денис Иванов, предприниматель, депутат Псковской городской Думы - 19.618.475
  5. Николай Соколов, индивидуальный предприниматель, депутат Новоржевского районного Собрания - 17.805.086
  6. Сергей Сосновский, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания - 15.446.728
  7. Дмитрий Зарембо, индивидуальный предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания - 13.487.305
  8. Сергей Федосеев, заместитель директора по строительству ООО «Кабельсервис», депутат Великолукской городской Думы - 12.388.202
  9. Дмитрий Барабанов, предприниматель, депутат Псковской городской Думы - 12.323.910
  10. Анатолий Тиханов, бизнесмен, депутат Псковского областного Собрания - 10.092.170
  11. Сергей Быков, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания - 10.063.558
  12. Сергей Савин, управляющий отделением по Псковской области Банка России - 9.777.116
  13. Ян Лузин, генеральный директор группы компаний «ЛУГ, экс-депутат Псковского областного Собрания - 9.700.477
  14. Александр Дмитриев, индивидуальный предприниматель, депутат Великолукского районного Собрания - 9.437.674
  15. Петр Парамонов, генеральный директор ООО «Великолукский механический завод», депутат Великолукской городской Думы - 9.079.803
  16. Андрей Корнев, генеральный директор компании «Статус-Пресс», депутат Псковского областного Собрания - 8.662.607
  17. Артур Ханагян, директором ЗАО «Пыталовоагродорстрой», депутат Пыталовского районного Собрания - 6.917.776
  18. Игорь Ильин, индивидуальный предприниматель, депутат Собрания городского поселения «Локня» - 6.784.976
  19. Александр Конашенков, глава крестьянского хозяйства «Прометей», депутат Гдовского районного Собрания - 5.928.290
  20. Ольга Кузьмина, индивидуальный предприниматель, депутат Собрания городского поселения «Палкино» - 5.586.817
  21. Елена Бибикова, член Совета Федерации от Псковской области - 5.168.518
  22. Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области - 5.163.887
  23. Евгений Голубев, директор Псковской ГРЭС, депутат Дедовичского районного Собрания - 5.117.135
  24. Вера Алексеева, директор МБУ Псковского района «Псковский районный центр культуры» - 5.098.140
  25. Денис Мунштуков, заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» - 4.809.740
  26. Олег Шеков, исполнительный директор СХПК «Молодейский», депутат Стругокрасненского районного Собрания - 4.786.705
  27. Андрей Турчак, член Совета Федерации от Псковской области - 4.786.364
  28. Михаил Шмырев, депутат Великолукской городской Думы, директор ООО «Газстрой» - 4.728.718
  29. Александр Васильев, депутат Государственной Думы РФ - 4.672.779
  30. Владимир Кузь, на момент подачи декларации - первый заместитель главы администрации Псковского района - 4.671.371
  31. Петр Крупеня, руководитель управления Следственного комитета РФ по Псковской области - 4.241.493
  32. Светлана Михайлова, консультант комитета по социальной защите Псковской области - 4.230.091
  33. Александр Белов, директор ООО «Оптима», депутат Островского районного Собрания - 3.993.038
  34. Виктор Вересов, директор ООО «Уютный Дом Плюс», глава городского поселения «Локня», депутат Собрания городского поселения «Локня» - 3.979.882
  35. Сергей Павлов, индивидуальный предприниматель, депутат Пыталовского районного Собрания - 3.768.594
  36. Ольга Татаринова, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области - 3.747.248
  37. Константин Тельнов, прокурор Псковского района - 3.715.241
  38. Нина Бубнова, начальник архивного отдела администрации Опочецкого района - 3. 656.071
  39. Федор Тимаев, председатель арбитражного суда Псковской области - 3.524.406
  40. Валентина Васильева, начальник отдела культуры администрации Пыталовского района - 3.473.989
  41. Николай Голубков, руководитель ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Псковской области» - 3.430.500
  42. Ольга Леднева, заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области - 3.428.291
  43. Сергей Ларионов, начальник отделения подготовки кадров Псковской таможни - 3.286.853
  44. Татьяна Осипова, заместитель главы администрации Пустошкинского района, председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности администрации района - 3.233.745
  45. Анна Кутузова, на момент подачи декларации - заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области - 3.209.864
  46. Сергей Новикевич, директор ООО «Лестех», депутат Локнянского районного Собрания - 3.164.591
  47. Владимир Павлов, депутат Собрания городского поселения «Дедовичи» - 3.143.642
  48. Андрей Трифанов, директор АНО ДПО «Институт молока», депутат Печорского районного Собрания - 3.109.000
  49. Дмитрий Быстров, глава Островского района - 3.082.199
  50. Татьяна Самойлова, судья Арбитражного суда Псковской области - 3.054.711
  51. Вера Печникова, директор ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» - 3.041.164
  52. Александр Орлов, депутат Великолукской городской Думы, заведующий женской консультацией, врач-акушер-гинеколог ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» - 3.039.959
  53. Светлана Крившук, главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни - 2.993.611
  54. Анна Киричай, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Великие Луки - 2.981.357
  55. Константин Григорьев, генеральный директор компании «Регионторг», депутат Великолукского районного Собрания - 2.971.992
  56. Михаил Иванов, до декабря 2019 года - председатель избирательной комиссии Псковской области - 2.965.712
  57. Светлана Лазарева, судья Арбитражного суда Псковской области - 2.948.243
  58. Лариса Рутковская, заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области - 2.907.724
  59. Диана Исайкина, консультант отдела модернизации жилищного фонда и взаимодействия с ФСР ЖКХ комитета по строительству и ЖКХ Псковской области - 2.893.263
  60. Андрей Городков, индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат Великолукского районного Собрания - 2.871.201
  61. Виктор Борисенко, заместитель прокурора Псковской области - 2.828.277
  62. Анатолий Волков, главный врач Псковской областной клинической больницы - 2.800.030
  63. Светлана Циттель, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области - 2.782.263
  64. Николай Романов, председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области - 2.748.651
  65. Владимир Борачук, советник председателя Псковского областного Собрания депутатов - 2.742.904
  66. Анатолий Васильев, депутат Собрания городского поселения «Дедовичи» - 2.730.435
  67. Сергей Белов, прокурор Псковской области - 2.695.965
  68. Ольга Васильева, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области - 2.693.956
  69. Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области - 2.684.549
  70. Галина Михайлова, начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и государственномук техническому надзору Псковской области - 2.634.972
  71. Дмитрий Назимов, первый заместитель главы администрации города Великие Луки по инвестиционным площадкам и строительству (на момент подачи декларации), исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города - 2.622.925
  72. Артемий Яковлев, судья арбитражного суда Псковской области - 2.615.159
  73. Ольга Тимофеева, на момент подачи декларации - и.о. директора Театрально-концертной дирекции Псковской области - 2.602.542
  74. Светлана Сакардина, начальник таможенного поста Псковской таможни - 2.602.389
  75. Роман Сушинский, заместитель начальника таможенного поста Псковской таможни - 2.590.833
  76. Дмитрий Корось, главный врач Опочецкой межрайонной больницы - 2.586.636
  77. Ярослав Шкурко, начальник отдела по противодействию коррупции Псковской таможни - 2.582.447
  78. Владимир Спиридонов, председатель Великолуского районного собрания - 2.580.485
  79. Дмитрий Губин, руководитель управления федерального казначейства по Псковской области - 2.521.699
  80. Александр Григорьев, прокурор города Пскова - 2.515.999
  81. Роман Бабинов, первый заместитель начальника Псковской таможни - 2.498.455
  82. Виктория Овчаренко, главный специалист казначейского отдела финансового управления администрации города Пскова - 2.467.203
  83. Виктор Тепляков, первый заместитель прокурора Псковской области - 2.465.757
  84. Валерия Клименкова, консультант комитета по социальной защите Псковской области - 2.458.163
  85. Сергей Булгаков, судья арбитражного суда Псковской области - 2.437.595
  86. Светлана Иванова, начальник таможенного поста Псковской таможни - 2.437.254
  87. Ольга Селиверстова, консультант отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова - 2.431.627
  88. Евгений Николаев, и.о. директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» - 2.426.454
  89. Людмила Тимошенкова, ГБУСО «Локнянский психоневрологический интернат» - 2.424.368
  90. Лариса Егорова, директор МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека» -2.414.897
  91. Светлана Степанова, начальник Псковской таможни - 2.390.524
  92. Геннадий Барышников, первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области - 2.368.435
  93. Андрей Матвеев, депутат Псковского районного Собрания - 2.347.865
  94. Елена Кузнецова, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Пскова - 2.334.772
  95. Лилия Буянова, судья арбитражного суда Псковской области - 2.292.965
  96. Алексей Карасев, депутат Пустошкинского районного Собрания - 2.273.036
  97. Сергей Левшаков, заместитель прокурора Псковской области - 2.236.319
  98. Евгений Шапкин, главный архитектор - начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - 2.232.732
  99. Григорий Стороненков, генеральный директор группы предприятий «Псковтехгаз», депутат Псковской городской Думы - 2.228.506
  100. Екатерина Черникова, заместитель начальника отдела медиапланирования администрации Псковской области - 2.225.743

Конечно же, представленный список несколько условен. К примеру, необходимо учитывать, что резко «подпрыгнувшие» за год доходы могут быть связны с продажей недвижимости. С другой стороны, определенное представление об уровне доходов VIP-персон с помощью нашего рейтинга получить вполне реально.

Источник: Псковская Лента Новостей
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30.12.2019, 12:040 Более килограмма синтетических наркотиков изъяли псковские полицейские 30.12.2019, 11:561 Медведева попросили ввести для чиновников правила поведения на корпоративах 30.12.2019, 11:510 Областная библиотека приглашает на рождественский праздник 30.12.2019, 11:461 Два аншлага подряд: как прошел Венский Новый год в БКЗ. ФОТО
30.12.2019, 11:400 Великолучанин оштрафован за дачу взятки сотруднику ГИБДД 30.12.2019, 11:390 Вера Емельянова навестила в больнице пострадавших в ДТП с автобусом в Псковском районе 30.12.2019, 11:300 Депутаты ответят на вопросы псковичей в приемной «Единой России» 30.12.2019, 11:220 Профсоюзные активисты Псковской области оценили уходящий год и поделились планами на будущее
30.12.2019, 11:080 Мошенники под видом начальника городского управления культуры обманули псковичку 30.12.2019, 10:551 Иностранный студент ПсковГУ: Не стесняйтесь говорить о проблемах! 30.12.2019, 10:430 В Псковском районе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без лицензии 30.12.2019, 10:220 Уведомление о выборе налогового органа налоговые агенты обязаны представить до 31 января 2020 года
30.12.2019, 10:040 Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24 30.12.2019, 09:592 «Обратный отсчет»: Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подведет итоги 2019 года 30.12.2019, 09:420 Завершены финалы кубков Пскова по шахматам 30.12.2019, 09:310 Девять человек эвакуировали спасатели из 9-этажного дома на Шестака из-за возгорания в электрощите
30.12.2019, 09:301 Губернатор Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок 30.12.2019, 09:280 Закон, приравнивающий сжигание мусора к «утилизации» ТКО, подписан президентом РФ 30.12.2019, 09:240 Неизвестный мужчина погиб на пожаре в жилом доме в себежской деревне 30.12.2019, 09:200 Попавший в ДТП в Псковской области автобус принадлежит частному транспортному предприятию
30.12.2019, 09:030 В сгоревшей в Красногородске машине обнаружен труп хозяина 30.12.2019, 09:000 Новогодний праздник прошел в «Автосалоне 1» - официальном дилере Hyundai в Пскове 30.12.2019, 08:530 СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом из Белоруссии в Псковском районе 30.12.2019, 08:390 Прокуратура требует привести в порядок опасный путепровод в Плюссе
30.12.2019, 08:260 Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение пенсионного возраста и мусорная реформа 30.12.2019, 08:140 Названы самые интересные гаджеты 2019 года 30.12.2019, 07:590 Среднюю зарплату электрогазосварщика в Пскове выяснили эксперты 30.12.2019, 07:450 ФКУ Упрдор «Северо-Запад»: Асфальт на месте ДТП с автобусом из Белоруссии был обработан противогололедными материалами
30.12.2019, 07:083 Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО 29.12.2019, 22:060 Пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод 29.12.2019, 21:390 Названы 20 фильмов, которые надо посмотреть на новогодних праздниках 29.12.2019, 21:031 Немцы назвали Путина одним из ключевых политиков
29.12.2019, 20:301 ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США 29.12.2019, 19:581 ПЛН-ТВ: Прогулка по доступно-недоступной среде. Улица Свердлова 29.12.2019, 19:229 Управление проектной деятельности будет создано в администрации Псковской области 29.12.2019, 18:490 Анджей Сапковский доволен тем, как Генри Кавилл сыграл в новом «Ведьмаке»
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Лента новостей
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