100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти»

Псковская Лента Новостей представляет ежегодный рейтинг ста жителей региона, получивших наибольший доход. Эта наша традиция - список составляется ежегодно с 2011 года, и в этом году стал уже 9-м по счету.
В разные годы за высокие места в списке самых «богатых и знаменитых» боролись такие «акулы» псковского бизнеса как Михаил Гавунас, Игорь Савицкий, Дмитрий Матвеев, Алексей Севастьянов, Виктор Почернин, а также другие широко известные и влиятельные предприниматели, не нуждающиеся в особом представлении. Правда, сейчас многие «тузы» псковского бизнеса либо вынужденно находятся за границей, либо не обязаны открыто отчитываться о своих доходах, потому что давно сложили депутатские полномочия, а кто-то и вовсе утратил былое могущество и обанкротился.
Публикуемый сегодня рейтинг подготовлен по итогам кампании, в ходе которой чиновники и депутаты отчитались о доходах за прошлый, 2018-й год.
В процессе работы над данным материалом были собраны, систематизированы и проанализированы данные из отрытых источников о доходах порядка пяти тысяч человек - государственных и муниципальных служащих, депутатов различного уровня (заработки супругов и детей, как и прежде, в итоговом рейтинге не учитывались).
Напомним, что в целях противодействия коррупции и согласно указу президента российское чиновничество, депутаты и прочие категории «слуг народа» обязаны регулярно отчитываться о своих доходах и имуществе.
В этом году нам пришлось серьезно повысить «входной ценз» рейтинга. Теперь одного миллиона рублей, чтобы занять в нем даже самые низкие строчки, недостаточно. Да что там, даже двух миллионов рублей оказалось мало. Например, депутату Псковской гордумы Валерию Тюменцеву его задекларированных 2,078 млн рублей не хватило, чтобы войти в топ-100, так как на самой нижней строчке рейтинга расположилась заместитель начальника отдела медиапланирования администрации Псковской области Екатерина Черникова с 2,225 млн рублей дохода. Так что, можно сказать, в этом году мы собрали воедино исключительно миллионеров с приставкой мульти.
За бортом оказались и три вице-губернатора, включая теперь уже бывшего Николая Цветкова (2.059.692 рублей), а также ныне действующих Татьяну Баринову (2.196.453 рублей) и Нинель Салагаеву (2.053.220 рублей), и спикер регионального парламента Александр Котов (2.099.423 рублей), и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная (2.096.754), и многие другие.
Как и в прежние годы, «клуб псковских миллионеров», по большей части, - мужской клуб. Мужчины плотно оккупировали в рейтинге первые 19 мест, и лишь на 20-й строчке - первая дама - Ольга Кузьмина, индивидуальный предприниматель и депутат Собрания городского поселения «Палкино» с почти с 5,6 млн рублей дохода. Всего же в рейтинг вошли 30 женщин, то есть ровно треть официально задекларированных миллионеров – прекрасная половина человечества.
Отметим также, что в рейтинг вошли 39 депутатов различных органов законодательной и представительной власти, не считая двух членов Совета Федерации и одного помощника депутата. К слову, именно парламентарии оккупировали первые 11 строчек нашего чарта. Впрочем, наши лидеры списка – это, прежде всего, бизнесмены, а потом уже «слуги народа», чем, собственно, и объясняется величина их доходов.
Кроме того, в рейтинг попали 29 чиновников и работников различных ГУПов и МУПов, 10 судей Арбитражного суда, 8 руководителей различного уровня Псковской таможни, 6 сотрудников органов прокуратуры и 1 – следственных, а также 2 главных врача.
Еще один интересный момент – разрыв доходов наших миллионеров. «Золото» и «серебро» (83,4 и 80,7 млн рублей соответственно) рейтинга более чем в 2,5 раза превышают «бронзу» (31,8 млн рублей). При это свыше 10 млн рублей доходов показали лишь 11 участников рейтинга, тогда как большинство, 68 человек, задекларировали доходы менее чем в 4 млн рублей, из них 42 не добрались и до отметки в 3 млн рублей.
Ну, а самый интересный момент заключается в том, что в рейтинге 2019 года произошла смена лидера. Занимавший первое место три последних года депутат из Пустошки, предприниматель Сергей Сизов, хотя и увеличил почти на 12 миллионов рублей свои доходы по сравнению с прошлым годом, все же уступил первое место. Новый лидер - это депутат из Стругокрасненского района, предприниматель Александр Амосов.
Стругокрасненский предприниматель Александр Амосов
Александр Амосов родился 31 августа 1957 года в деревне Теребуни Стругокрасненского района. В 1977 году он окончил Псковский сельскохозяйственный техникум. После этого служил в армии. Работал автомехаником в колхозах «Верный путь», имени Мичурина, инженером-механиком в совхозе «Стругокрасненский», позже водителем в Псковском ДРСУ, Игомельском леспромхозе, Порховском ГГСО.
С 1992 по 2007 год был начальником участка в СП «Волан». В 2007-2008 годах - администратор производственного отдела ООО «Аристократъ», 2008-2009 годах - мастер пилоцеха ООО «Торговый дом Георг». С 2009 по 2011 год работал пожарным в ФГУ «Сосновский военный лесхоз». С 2011 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем.
Предприниматель из Пустошки Сергей Сизов
Предприниматель из Пустошки Сергей Сизов с доходом 80,7 млн рублей по итогам 2018 года оказался на втором месте. Как мы уже объясняли, будучи ИП, господин Сизов, по сути, пропускает через свой кошелек всю бухгалтерию своего транспортного предприятия, показывая весь валовый доход, как свой собственный.
Директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин
«Бронза» же досталась директору ООО «Псков Полимер» Юрию Сорокину, заработавшему за прошлый год 31,8 миллионов рублей. Это хороший результат, поскольку на 8 млн рублей больше, чем в 2017 году.
Вот так выглядит список ста псковских миллионеров полностью:
*в итоговые цифры вшиты гиперссылки на первоисточники
- Александр Амосов, предприниматель, депутат Стругокрасненского районного Собрания - 83.494.492
- Сергей Сизов, индивидуальный предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания - 80.751.761
- Юрий Сорокин, директор завода «Псков-Полимер», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов - 31.842.683
- Денис Иванов, предприниматель, депутат Псковской городской Думы - 19.618.475
- Николай Соколов, индивидуальный предприниматель, депутат Новоржевского районного Собрания - 17.805.086
- Сергей Сосновский, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания - 15.446.728
- Дмитрий Зарембо, индивидуальный предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания - 13.487.305
- Сергей Федосеев, заместитель директора по строительству ООО «Кабельсервис», депутат Великолукской городской Думы - 12.388.202
- Дмитрий Барабанов, предприниматель, депутат Псковской городской Думы - 12.323.910
- Анатолий Тиханов, бизнесмен, депутат Псковского областного Собрания - 10.092.170
- Сергей Быков, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания - 10.063.558
- Сергей Савин, управляющий отделением по Псковской области Банка России - 9.777.116
- Ян Лузин, генеральный директор группы компаний «ЛУГ, экс-депутат Псковского областного Собрания - 9.700.477
- Александр Дмитриев, индивидуальный предприниматель, депутат Великолукского районного Собрания - 9.437.674
- Петр Парамонов, генеральный директор ООО «Великолукский механический завод», депутат Великолукской городской Думы - 9.079.803
- Андрей Корнев, генеральный директор компании «Статус-Пресс», депутат Псковского областного Собрания - 8.662.607
- Артур Ханагян, директором ЗАО «Пыталовоагродорстрой», депутат Пыталовского районного Собрания - 6.917.776
- Игорь Ильин, индивидуальный предприниматель, депутат Собрания городского поселения «Локня» - 6.784.976
- Александр Конашенков, глава крестьянского хозяйства «Прометей», депутат Гдовского районного Собрания - 5.928.290
- Ольга Кузьмина, индивидуальный предприниматель, депутат Собрания городского поселения «Палкино» - 5.586.817
- Елена Бибикова, член Совета Федерации от Псковской области - 5.168.518
- Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области - 5.163.887
- Евгений Голубев, директор Псковской ГРЭС, депутат Дедовичского районного Собрания - 5.117.135
- Вера Алексеева, директор МБУ Псковского района «Псковский районный центр культуры» - 5.098.140
- Денис Мунштуков, заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» - 4.809.740
- Олег Шеков, исполнительный директор СХПК «Молодейский», депутат Стругокрасненского районного Собрания - 4.786.705
- Андрей Турчак, член Совета Федерации от Псковской области - 4.786.364
- Михаил Шмырев, депутат Великолукской городской Думы, директор ООО «Газстрой» - 4.728.718
- Александр Васильев, депутат Государственной Думы РФ - 4.672.779
- Владимир Кузь, на момент подачи декларации - первый заместитель главы администрации Псковского района - 4.671.371
- Петр Крупеня, руководитель управления Следственного комитета РФ по Псковской области - 4.241.493
- Светлана Михайлова, консультант комитета по социальной защите Псковской области - 4.230.091
- Александр Белов, директор ООО «Оптима», депутат Островского районного Собрания - 3.993.038
- Виктор Вересов, директор ООО «Уютный Дом Плюс», глава городского поселения «Локня», депутат Собрания городского поселения «Локня» - 3.979.882
- Сергей Павлов, индивидуальный предприниматель, депутат Пыталовского районного Собрания - 3.768.594
- Ольга Татаринова, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области - 3.747.248
- Константин Тельнов, прокурор Псковского района - 3.715.241
- Нина Бубнова, начальник архивного отдела администрации Опочецкого района - 3. 656.071
- Федор Тимаев, председатель арбитражного суда Псковской области - 3.524.406
- Валентина Васильева, начальник отдела культуры администрации Пыталовского района - 3.473.989
- Николай Голубков, руководитель ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Псковской области» - 3.430.500
- Ольга Леднева, заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области - 3.428.291
- Сергей Ларионов, начальник отделения подготовки кадров Псковской таможни - 3.286.853
- Татьяна Осипова, заместитель главы администрации Пустошкинского района, председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности администрации района - 3.233.745
- Анна Кутузова, на момент подачи декларации - заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области - 3.209.864
- Сергей Новикевич, директор ООО «Лестех», депутат Локнянского районного Собрания - 3.164.591
- Владимир Павлов, депутат Собрания городского поселения «Дедовичи» - 3.143.642
- Андрей Трифанов, директор АНО ДПО «Институт молока», депутат Печорского районного Собрания - 3.109.000
- Дмитрий Быстров, глава Островского района - 3.082.199
- Татьяна Самойлова, судья Арбитражного суда Псковской области - 3.054.711
- Вера Печникова, директор ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» - 3.041.164
- Александр Орлов, депутат Великолукской городской Думы, заведующий женской консультацией, врач-акушер-гинеколог ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» - 3.039.959
- Светлана Крившук, главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни - 2.993.611
- Анна Киричай, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Великие Луки - 2.981.357
- Константин Григорьев, генеральный директор компании «Регионторг», депутат Великолукского районного Собрания - 2.971.992
- Михаил Иванов, до декабря 2019 года - председатель избирательной комиссии Псковской области - 2.965.712
- Светлана Лазарева, судья Арбитражного суда Псковской области - 2.948.243
- Лариса Рутковская, заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области - 2.907.724
- Диана Исайкина, консультант отдела модернизации жилищного фонда и взаимодействия с ФСР ЖКХ комитета по строительству и ЖКХ Псковской области - 2.893.263
- Андрей Городков, индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат Великолукского районного Собрания - 2.871.201
- Виктор Борисенко, заместитель прокурора Псковской области - 2.828.277
- Анатолий Волков, главный врач Псковской областной клинической больницы - 2.800.030
- Светлана Циттель, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области - 2.782.263
- Николай Романов, председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области - 2.748.651
- Владимир Борачук, советник председателя Псковского областного Собрания депутатов - 2.742.904
- Анатолий Васильев, депутат Собрания городского поселения «Дедовичи» - 2.730.435
- Сергей Белов, прокурор Псковской области - 2.695.965
- Ольга Васильева, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области - 2.693.956
- Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области - 2.684.549
- Галина Михайлова, начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и государственномук техническому надзору Псковской области - 2.634.972
- Дмитрий Назимов, первый заместитель главы администрации города Великие Луки по инвестиционным площадкам и строительству (на момент подачи декларации), исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города - 2.622.925
- Артемий Яковлев, судья арбитражного суда Псковской области - 2.615.159
- Ольга Тимофеева, на момент подачи декларации - и.о. директора Театрально-концертной дирекции Псковской области - 2.602.542
- Светлана Сакардина, начальник таможенного поста Псковской таможни - 2.602.389
- Роман Сушинский, заместитель начальника таможенного поста Псковской таможни - 2.590.833
- Дмитрий Корось, главный врач Опочецкой межрайонной больницы - 2.586.636
- Ярослав Шкурко, начальник отдела по противодействию коррупции Псковской таможни - 2.582.447
- Владимир Спиридонов, председатель Великолуского районного собрания - 2.580.485
- Дмитрий Губин, руководитель управления федерального казначейства по Псковской области - 2.521.699
- Александр Григорьев, прокурор города Пскова - 2.515.999
- Роман Бабинов, первый заместитель начальника Псковской таможни - 2.498.455
- Виктория Овчаренко, главный специалист казначейского отдела финансового управления администрации города Пскова - 2.467.203
- Виктор Тепляков, первый заместитель прокурора Псковской области - 2.465.757
- Валерия Клименкова, консультант комитета по социальной защите Псковской области - 2.458.163
- Сергей Булгаков, судья арбитражного суда Псковской области - 2.437.595
- Светлана Иванова, начальник таможенного поста Псковской таможни - 2.437.254
- Ольга Селиверстова, консультант отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова - 2.431.627
- Евгений Николаев, и.о. директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» - 2.426.454
- Людмила Тимошенкова, ГБУСО «Локнянский психоневрологический интернат» - 2.424.368
- Лариса Егорова, директор МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека» -2.414.897
- Светлана Степанова, начальник Псковской таможни - 2.390.524
- Геннадий Барышников, первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области - 2.368.435
- Андрей Матвеев, депутат Псковского районного Собрания - 2.347.865
- Елена Кузнецова, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Пскова - 2.334.772
- Лилия Буянова, судья арбитражного суда Псковской области - 2.292.965
- Алексей Карасев, депутат Пустошкинского районного Собрания - 2.273.036
- Сергей Левшаков, заместитель прокурора Псковской области - 2.236.319
- Евгений Шапкин, главный архитектор - начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - 2.232.732
- Григорий Стороненков, генеральный директор группы предприятий «Псковтехгаз», депутат Псковской городской Думы - 2.228.506
- Екатерина Черникова, заместитель начальника отдела медиапланирования администрации Псковской области - 2.225.743
Конечно же, представленный список несколько условен. К примеру, необходимо учитывать, что резко «подпрыгнувшие» за год доходы могут быть связны с продажей недвижимости. С другой стороны, определенное представление об уровне доходов VIP-персон с помощью нашего рейтинга получить вполне реально.