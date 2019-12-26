Общество

100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти»

Псковская Лента Новостей представляет ежегодный рейтинг ста жителей региона, получивших наибольший доход. Эта наша традиция - список составляется ежегодно с 2011 года, и в этом году стал уже 9-м по счету.

В разные годы за высокие места в списке самых «богатых и знаменитых» боролись такие «акулы» псковского бизнеса как Михаил Гавунас, Игорь Савицкий, Дмитрий Матвеев, Алексей Севастьянов, Виктор Почернин, а также другие широко известные и влиятельные предприниматели, не нуждающиеся в особом представлении. Правда, сейчас многие «тузы» псковского бизнеса либо вынужденно находятся за границей, либо не обязаны открыто отчитываться о своих доходах, потому что давно сложили депутатские полномочия, а кто-то и вовсе утратил былое могущество и обанкротился.

Публикуемый сегодня рейтинг подготовлен по итогам кампании, в ходе которой чиновники и депутаты отчитались о доходах за прошлый, 2018-й год.

В процессе работы над данным материалом были собраны, систематизированы и проанализированы данные из отрытых источников о доходах порядка пяти тысяч человек - государственных и муниципальных служащих, депутатов различного уровня (заработки супругов и детей, как и прежде, в итоговом рейтинге не учитывались).

Напомним, что в целях противодействия коррупции и согласно указу президента российское чиновничество, депутаты и прочие категории «слуг народа» обязаны регулярно отчитываться о своих доходах и имуществе.















В этом году нам пришлось серьезно повысить «входной ценз» рейтинга. Теперь одного миллиона рублей, чтобы занять в нем даже самые низкие строчки, недостаточно. Да что там, даже двух миллионов рублей оказалось мало. Например, депутату Псковской гордумы Валерию Тюменцеву его задекларированных 2,078 млн рублей не хватило, чтобы войти в топ-100, так как на самой нижней строчке рейтинга расположилась заместитель начальника отдела медиапланирования администрации Псковской области Екатерина Черникова с 2,225 млн рублей дохода. Так что, можно сказать, в этом году мы собрали воедино исключительно миллионеров с приставкой мульти.

За бортом оказались и три вице-губернатора, включая теперь уже бывшего Николая Цветкова (2.059.692 рублей), а также ныне действующих Татьяну Баринову (2.196.453 рублей) и Нинель Салагаеву (2.053.220 рублей), и спикер регионального парламента Александр Котов (2.099.423 рублей), и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная (2.096.754), и многие другие.

Как и в прежние годы, «клуб псковских миллионеров», по большей части, - мужской клуб. Мужчины плотно оккупировали в рейтинге первые 19 мест, и лишь на 20-й строчке - первая дама - Ольга Кузьмина, индивидуальный предприниматель и депутат Собрания городского поселения «Палкино» с почти с 5,6 млн рублей дохода. Всего же в рейтинг вошли 30 женщин, то есть ровно треть официально задекларированных миллионеров – прекрасная половина человечества.

Отметим также, что в рейтинг вошли 39 депутатов различных органов законодательной и представительной власти, не считая двух членов Совета Федерации и одного помощника депутата. К слову, именно парламентарии оккупировали первые 11 строчек нашего чарта. Впрочем, наши лидеры списка – это, прежде всего, бизнесмены, а потом уже «слуги народа», чем, собственно, и объясняется величина их доходов.

Кроме того, в рейтинг попали 29 чиновников и работников различных ГУПов и МУПов, 10 судей Арбитражного суда, 8 руководителей различного уровня Псковской таможни, 6 сотрудников органов прокуратуры и 1 – следственных, а также 2 главных врача.

Еще один интересный момент – разрыв доходов наших миллионеров. «Золото» и «серебро» (83,4 и 80,7 млн рублей соответственно) рейтинга более чем в 2,5 раза превышают «бронзу» (31,8 млн рублей). При это свыше 10 млн рублей доходов показали лишь 11 участников рейтинга, тогда как большинство, 68 человек, задекларировали доходы менее чем в 4 млн рублей, из них 42 не добрались и до отметки в 3 млн рублей.

Ну, а самый интересный момент заключается в том, что в рейтинге 2019 года произошла смена лидера. Занимавший первое место три последних года депутат из Пустошки, предприниматель Сергей Сизов, хотя и увеличил почти на 12 миллионов рублей свои доходы по сравнению с прошлым годом, все же уступил первое место. Новый лидер - это депутат из Стругокрасненского района, предприниматель Александр Амосов.



Стругокрасненский предприниматель Александр Амосов

Александр Амосов родился 31 августа 1957 года в деревне Теребуни Стругокрасненского района. В 1977 году он окончил Псковский сельскохозяйственный техникум. После этого служил в армии. Работал автомехаником в колхозах «Верный путь», имени Мичурина, инженером-механиком в совхозе «Стругокрасненский», позже водителем в Псковском ДРСУ, Игомельском леспромхозе, Порховском ГГСО.

С 1992 по 2007 год был начальником участка в СП «Волан». В 2007-2008 годах - администратор производственного отдела ООО «Аристократъ», 2008-2009 годах - мастер пилоцеха ООО «Торговый дом Георг». С 2009 по 2011 год работал пожарным в ФГУ «Сосновский военный лесхоз». С 2011 года по настоящее время является индивидуальным предпринимателем.



Предприниматель из Пустошки Сергей Сизов

Предприниматель из Пустошки Сергей Сизов с доходом 80,7 млн рублей по итогам 2018 года оказался на втором месте. Как мы уже объясняли, будучи ИП, господин Сизов, по сути, пропускает через свой кошелек всю бухгалтерию своего транспортного предприятия, показывая весь валовый доход, как свой собственный.



Директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин

«Бронза» же досталась директору ООО «Псков Полимер» Юрию Сорокину, заработавшему за прошлый год 31,8 миллионов рублей. Это хороший результат, поскольку на 8 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Вот так выглядит список ста псковских миллионеров полностью:

*в итоговые цифры вшиты гиперссылки на первоисточники

Александр Амосов, предприниматель, депутат Стругокрасненского районного Собрания - 83.494.492 Сергей Сизов, индивидуальный предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания - 80.751.761 Юрий Сорокин, директор завода «Псков-Полимер», заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов - 31.842.683 Денис Иванов, предприниматель, депутат Псковской городской Думы - 19.618.475 Николай Соколов, индивидуальный предприниматель, депутат Новоржевского районного Собрания - 17.805.086 Сергей Сосновский, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания - 15.446.728 Дмитрий Зарембо, индивидуальный предприниматель, депутат Пустошкинского районного Собрания - 13.487.305 Сергей Федосеев, заместитель директора по строительству ООО «Кабельсервис», депутат Великолукской городской Думы - 12.388.202 Дмитрий Барабанов, предприниматель, депутат Псковской городской Думы - 12.323.910 Анатолий Тиханов, бизнесмен, депутат Псковского областного Собрания - 10.092.170 Сергей Быков, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания - 10.063.558 Сергей Савин, управляющий отделением по Псковской области Банка России - 9.777.116 Ян Лузин, генеральный директор группы компаний «ЛУГ, экс-депутат Псковского областного Собрания - 9.700.477 Александр Дмитриев, индивидуальный предприниматель, депутат Великолукского районного Собрания - 9.437.674 Петр Парамонов, генеральный директор ООО «Великолукский механический завод», депутат Великолукской городской Думы - 9.079.803 Андрей Корнев, генеральный директор компании «Статус-Пресс», депутат Псковского областного Собрания - 8.662.607 Артур Ханагян, директором ЗАО «Пыталовоагродорстрой», депутат Пыталовского районного Собрания - 6.917.776 Игорь Ильин, индивидуальный предприниматель, депутат Собрания городского поселения «Локня» - 6.784.976 Александр Конашенков, глава крестьянского хозяйства «Прометей», депутат Гдовского районного Собрания - 5.928.290 Ольга Кузьмина, индивидуальный предприниматель, депутат Собрания городского поселения «Палкино» - 5.586.817 Елена Бибикова, член Совета Федерации от Псковской области - 5.168.518 Александр Козловский, депутат Государственной Думы от Псковской области - 5.163.887 Евгений Голубев, директор Псковской ГРЭС, депутат Дедовичского районного Собрания - 5.117.135 Вера Алексеева, директор МБУ Псковского района «Псковский районный центр культуры» - 5.098.140 Денис Мунштуков, заместитель главы города Великие Луки на непостоянной основе, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» - 4.809.740 Олег Шеков, исполнительный директор СХПК «Молодейский», депутат Стругокрасненского районного Собрания - 4.786.705 Андрей Турчак, член Совета Федерации от Псковской области - 4.786.364 Михаил Шмырев, депутат Великолукской городской Думы, директор ООО «Газстрой» - 4.728.718 Александр Васильев, депутат Государственной Думы РФ - 4.672.779 Владимир Кузь, на момент подачи декларации - первый заместитель главы администрации Псковского района - 4.671.371 Петр Крупеня, руководитель управления Следственного комитета РФ по Псковской области - 4.241.493 Светлана Михайлова, консультант комитета по социальной защите Псковской области - 4.230.091 Александр Белов, директор ООО «Оптима», депутат Островского районного Собрания - 3.993.038 Виктор Вересов, директор ООО «Уютный Дом Плюс», глава городского поселения «Локня», депутат Собрания городского поселения «Локня» - 3.979.882 Сергей Павлов, индивидуальный предприниматель, депутат Пыталовского районного Собрания - 3.768.594 Ольга Татаринова, заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области - 3.747.248 Константин Тельнов, прокурор Псковского района - 3.715.241 Нина Бубнова, начальник архивного отдела администрации Опочецкого района - 3. 656.071 Федор Тимаев, председатель арбитражного суда Псковской области - 3.524.406 Валентина Васильева, начальник отдела культуры администрации Пыталовского района - 3.473.989 Николай Голубков, руководитель ГБОУ ДПО ПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Псковской области» - 3.430.500 Ольга Леднева, заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области - 3.428.291 Сергей Ларионов, начальник отделения подготовки кадров Псковской таможни - 3.286.853 Татьяна Осипова, заместитель главы администрации Пустошкинского района, председатель комитета по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности администрации района - 3.233.745 Анна Кутузова, на момент подачи декларации - заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области - 3.209.864 Сергей Новикевич, директор ООО «Лестех», депутат Локнянского районного Собрания - 3.164.591 Владимир Павлов, депутат Собрания городского поселения «Дедовичи» - 3.143.642 Андрей Трифанов, директор АНО ДПО «Институт молока», депутат Печорского районного Собрания - 3.109.000 Дмитрий Быстров, глава Островского района - 3.082.199 Татьяна Самойлова, судья Арбитражного суда Псковской области - 3.054.711 Вера Печникова, директор ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» - 3.041.164 Александр Орлов, депутат Великолукской городской Думы, заведующий женской консультацией, врач-акушер-гинеколог ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» - 3.039.959 Светлана Крившук, главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни - 2.993.611 Анна Киричай, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Великие Луки - 2.981.357 Константин Григорьев, генеральный директор компании «Регионторг», депутат Великолукского районного Собрания - 2.971.992 Михаил Иванов, до декабря 2019 года - председатель избирательной комиссии Псковской области - 2.965.712 Светлана Лазарева, судья Арбитражного суда Псковской области - 2.948.243 Лариса Рутковская, заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области - 2.907.724 Диана Исайкина, консультант отдела модернизации жилищного фонда и взаимодействия с ФСР ЖКХ комитета по строительству и ЖКХ Псковской области - 2.893.263 Андрей Городков, индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат Великолукского районного Собрания - 2.871.201 Виктор Борисенко, заместитель прокурора Псковской области - 2.828.277 Анатолий Волков, главный врач Псковской областной клинической больницы - 2.800.030 Светлана Циттель, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области - 2.782.263 Николай Романов, председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области - 2.748.651 Владимир Борачук, советник председателя Псковского областного Собрания депутатов - 2.742.904 Анатолий Васильев, депутат Собрания городского поселения «Дедовичи» - 2.730.435 Сергей Белов, прокурор Псковской области - 2.695.965 Ольга Васильева, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области - 2.693.956 Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области - 2.684.549 Галина Михайлова, начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и государственномук техническому надзору Псковской области - 2.634.972 Дмитрий Назимов, первый заместитель главы администрации города Великие Луки по инвестиционным площадкам и строительству (на момент подачи декларации), исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города - 2.622.925 Артемий Яковлев, судья арбитражного суда Псковской области - 2.615.159 Ольга Тимофеева, на момент подачи декларации - и.о. директора Театрально-концертной дирекции Псковской области - 2.602.542 Светлана Сакардина, начальник таможенного поста Псковской таможни - 2.602.389 Роман Сушинский, заместитель начальника таможенного поста Псковской таможни - 2.590.833 Дмитрий Корось, главный врач Опочецкой межрайонной больницы - 2.586.636 Ярослав Шкурко, начальник отдела по противодействию коррупции Псковской таможни - 2.582.447 Владимир Спиридонов, председатель Великолуского районного собрания - 2.580.485 Дмитрий Губин, руководитель управления федерального казначейства по Псковской области - 2.521.699 Александр Григорьев, прокурор города Пскова - 2.515.999 Роман Бабинов, первый заместитель начальника Псковской таможни - 2.498.455 Виктория Овчаренко, главный специалист казначейского отдела финансового управления администрации города Пскова - 2.467.203 Виктор Тепляков, первый заместитель прокурора Псковской области - 2.465.757 Валерия Клименкова, консультант комитета по социальной защите Псковской области - 2.458.163 Сергей Булгаков, судья арбитражного суда Псковской области - 2.437.595 Светлана Иванова, начальник таможенного поста Псковской таможни - 2.437.254 Ольга Селиверстова, консультант отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова - 2.431.627 Евгений Николаев, и.о. директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области» - 2.426.454 Людмила Тимошенкова, ГБУСО «Локнянский психоневрологический интернат» - 2.424.368 Лариса Егорова, директор МБУК «Дедовичская центральная районная библиотека» -2.414.897 Светлана Степанова, начальник Псковской таможни - 2.390.524 Геннадий Барышников, первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области - 2.368.435 Андрей Матвеев, депутат Псковского районного Собрания - 2.347.865 Елена Кузнецова, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Пскова - 2.334.772 Лилия Буянова, судья арбитражного суда Псковской области - 2.292.965 Алексей Карасев, депутат Пустошкинского районного Собрания - 2.273.036 Сергей Левшаков, заместитель прокурора Псковской области - 2.236.319 Евгений Шапкин, главный архитектор - начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - 2.232.732 Григорий Стороненков, генеральный директор группы предприятий «Псковтехгаз», депутат Псковской городской Думы - 2.228.506 Екатерина Черникова, заместитель начальника отдела медиапланирования администрации Псковской области - 2.225.743

Конечно же, представленный список несколько условен. К примеру, необходимо учитывать, что резко «подпрыгнувшие» за год доходы могут быть связны с продажей недвижимости. С другой стороны, определенное представление об уровне доходов VIP-персон с помощью нашего рейтинга получить вполне реально.