Общество

Великолучанин с острым коронарным синдромом на новогодних каникулах был эвакуирован вертолетом санавиации в Псков

За новогодние каникулы вертолет санитарной авиации в Псковской области совершил три вылета, 4 пациента были экстренно эвакуированы в областной центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ».

Так, 3 января санитарно-эвакуационной бригадой Псковской областной клинической больницы осуществлена эвакуация санитарным вертолетом из Великолукской межрайонной больницы 49-летнего мужчины с острым коронарным синдромом. Мужчина, нуждающийся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, доставлен в Псковскую областную клиническую больницу, на данный момент его состояние стабильное.

Вертолет «Ансат» оборудован всем необходимым для транспортировки тяжелобольных пациентов. Санитарно-авиационная эвакуация пациента осуществлялась бригадой анестезиологии - реанимации Псковской областной клинической больницы в составе врача анестезиолога-реаниматолога Маргариты Шишовой и реанимационной медсестры Елены Богдановой.

По информации командира воздушного судна «Ансат» авиакомпании «СКОЛ» Евгения Авдеева, выполняющего эвакуацию пациента, «пациент находился на борту вертолета 1 час 10 минут, при том, что дорога на автомобиле составила бы три часа».

Напомним, в Псковском регионе санавиацию возродили в 2017 году спустя 25 лет. Для экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и для эвакуации тяжелых пациентов в специализированные лечебные учреждения врачам Псковской области предоставлен медицинский вертолет типа «Ансат». Госконтракт на выполнение авиационных работ заключен между Псковской областной клинической больницей и авиакомпанией «СКОЛ». За время работы авиакомпании «СКОЛ» в Псковской области с марта 2019 года общий налет вертолета составил 394 часа. По состоянию на конец 2019 года совершено 134 вылета, эвакуировано 137 человек, в том числе 11 детей.

Вертолет «Ансат» базируется в аэропорту г. Пскова имени княгини Ольги. Экипаж авиакомпании «СКОЛ» вместе с бригадой врачей Псковской областной клинической больницы работают в режиме 24/7, готовые вылететь в любую точку Псковской области.