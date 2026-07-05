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Москвичей предложили лишить бюджетных мест в университетах и передать в регионы

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Эксперты Президентской академии (РАНХиГС) предложили перераспределить бюджетные места в российских вузах для снижения оттока молодежи из экономически развитых регионов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«По мнению экспертов Президентской академии, перераспределение контрольных цифр приема (КЦП) может стать серьезным инструментом борьбы с оттоком молодежи и развития территорий», — говорится в сообщении.

Почти каждое второе бюджетное место в российских вузах сегодня сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в регионах-донорах количество бюджетных мест на 1000 выпускников школ в два-три раза ниже, уточняют в пресс-службе, пишет ТАСС.

В числе основных инструментов нового подхода: создание сети сильных региональных вузов; приоритетное выделение бюджетных мест на педагогические и медицинские специальности в малых городах; конкурсное распределение КЦП среди вузов с учетом трудоустройства выпускников; создание кампусов мирового уровня в городах-миллионниках (за исключением Москвы).

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