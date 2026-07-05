Фотофакт: В Гдове заметили зарождающийся смерч

В Гдове очевидцы зафиксировали необычное природное явление — в небе начал формироваться смерч. Видеороликом поделились в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншоты из видеоролика / «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

На видеозаписи заметно, как в атмосфере над Гдовом складывались условия для образования вихря. Отметим, что смерч (торнадо) возникает при столкновении теплых влажных и холодных сухих воздушных масс.

Напомним, 5 июля днем в отдельных районах Псковской области возможна гроза.