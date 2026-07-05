Четверть россиян отказалась от соцсетей на лето

Каждый четвёртый россиянин (24 %) этим летом сознательно устраивает себе цифровой детокс, а каждый третий (29 %) мечтает об этом, но пока не решается. При этом почти половина опрошенных россиян (47 %) не видят смысла в отказе от соцсетей и планируют пользоваться ими как обычно, следует из результатов исследования Level Group.

Те, кто всё‑таки взял паузу от онлайн‑мира, отмечают ощутимые плюсы. По данным опроса, 17 % смогли перезагрузиться и отдохнуть психологически, 14 % — снизили тревожность и уменьшили уровень информационного шума, а 8 % стали реже сравнивать себя с другими и испытывать FOMO (страх упустить что‑то важное).

Респонденты называют и бытовые причины, по которым соцсети летом отходят на второй план. Так, 18 % опрошенных проводят больше времени офлайн с родными и близкими — и потребность в ленте просто пропадает. Ещё 32 % уверены, что летом реальная жизнь становится насыщеннее, и заполнять её контентом из интернета уже не хочется, пишет «Газета.ру». А 11 % специально запланировали отпуск и считают, что в поездке соцсети будут только мешать.