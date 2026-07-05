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Профсоюзы поддержали продление пилотного проекта по реабилитации детей с инвалидностью

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Продление пилотного проекта по реабилитации детей с инвалидностью до 2029 года — это не просто административное решение, а реальная поддержка самых уязвимых категорий граждан. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Минтруд России предложил продлить до конца 2029 года пилотный проект по оказанию услуг комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Инициатива, стартовавшая в 2022 году, уже показала свою эффективность и охватывает десятки регионов, помогая тысячам семей mintrud.gov.ru.

В Объединении профсоюзов России СОЦПРОФ инициативу встретили с одобрением. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов назвал продление проекта важным шагом государства.

«Продление пилотного проекта по комплексной реабилитации детей с инвалидностью до 2029 года — это важный и своевременный шаг государства навстречу самым уязвимым категориям наших граждан», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Он напомнил, что защита интересов работников и их семей всегда была ключевым приоритетом СОЦПРОФ:

«Мы в СОЦПРОФ всегда ставили во главу угла защиту интересов работников и их семей, и сегодня особенно важно, чтобы родители, воспитывающие детей с инвалидностью, могли рассчитывать на системную, качественную и доступную помощь».

Как отметил спикер, пилот уже доказал свою эффективность: дети приобретают жизненно необходимые навыки, семьи получают передышку и профессиональную поддержку, а специалисты отрабатывают лучшие практики. По его словам, продление программы до 2029 года откроет новые возможности для развития системы реабилитации.

«Продление на 2029 год даст возможность охватить ещё больше регионов, проанализировать долгосрочные результаты и подготовить основу для федерального масштабирования программы. Социальная справедливость начинается именно с таких конкретных дел, которые реально меняют жизнь людей к лучшему», - заключил Сергей Вострецов

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