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Александр Козловский: Молодые специалисты достойно представили Псковскую область на форуме «Инженеры будущего»

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Команда специалистов ЗАО «ЗЭТО» из Псковской области ярко выступила на XIV Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2026» в Тульской области. О насыщенной программе, спортивных и творческих успехах участников и значении форума рассказал депутат Госдумы, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Для них это были насыщенные 11 дней: образовательные программы, проектная работа, тестирования, деловые встречи, экскурсии по Туле, посещение музеев и предприятий, спортивные соревнования и постоянное общение с молодыми инженерами из разных регионов России и других стран», - отметил спикер.

Форум в этом году объединил 1000 участников из 56 регионов страны и 61 государства. За время его работы прошло более 820 мероприятий, действовали 20 образовательных групп, были сформированы 75 проектных команд, а опытом с участниками поделились более 600 экспертов. Организуют форум Союз машиностроителей России и партнёры.

 

«Но главное в таких форумах — не цифры. Главное — люди, идеи и связи, которые остаются после закрытия смены. Наша команда активно включилась во все направления форума. Ребята работали над проектами, проходили образовательные программы, участвовали в вечерних деловых встречах, где с молодыми инженерами общались представители промышленности, науки, власти и экспертного сообщества», - подчеркнул Александр Козловский.

Он также отдельно акцентировал внимание на спортивной и творческой части. В настольном теннисе у команды — 3 место.

«Поздравляю Тимофея Исаченкова и Елизавету Абдулину с отличным результатом! Отлично показали себя ребята и по фиджитал-направлению. Ярко выступила Виктория Позднякова в конкурсе "Мисс Форум". Виктория уверенно прошла в полуфинал, достойно выступила и показала себя яркой, открытой и талантливой участницей. Для нашей команды это был настоящий повод для гордости», - сказал политик.

 

По его словам, такие мероприятия не заканчиваются церемонией закрытия. Полученные знания, знакомства и идеи ребята привезут домой — на предприятие, в Псковскую область, в свои будущие проекты.

«Именно так формируется инженерное будущее страны: через молодых специалистов, которые не боятся учиться, работать, соревноваться, задавать вопросы и брать на себя ответственность. Спасибо нашей команде за достойное участие. Горжусь ребятами и уверен: всё самое интересное у них впереди», - акцентировал внимание спикер.

Также для детей сотрудников ЗАО «ЗЭТО», которые находятся в лагере «Звёздный», смена продолжается: ребята будут отдыхать, учиться и участвовать в программе лагеря до 10 июля.

«Будет интересно услышать впечатления ребят после возвращения», - заключил Александр Козловский.

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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