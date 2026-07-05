«Спасли жемчужину не только города, но и страны»: Антон Мороз об уникальных Цепных мостах в Острове

Уникальные Цепные мосты в городе Острове не просто стали украшением города, а получили вторую жизнь благодаря комплексному благоустройству. Такое мнение высказал победитель предварительного голосования, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, который вместе с сыном Тимуром прогулялся по обновлённому центру Острова. Своими впечатлениями политик поделился в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / МАХ

Антон Мороз особо выделил значение восстановленных Цепных мостов: по его словам, это не просто эффектная «картинка», а по-настоящему спасённая жемчужина — не только города, но и всей страны.

«Любую свободную минуту стараюсь проводить с семьей. На сей раз с сыном Тимуром погуляли по центру города Острова.Считаю, что это пример того, как усилия местных, региональных и федеральных властей воплотились не просто в красивую картинку (что бесспорно), но решили еще несколько задач: буквально спасли жемчужину не только это города, но всей страны – уникальные Цепные мосты», — поделился впечатлениями Антон Мороз.

Благоустройство территории, подчеркнул депутат, решает сразу несколько задач: создаёт комфортное пространство для отдыха жителей и гостей города и помогает по‑новому взглянуть на другие памятники — в частности, на храмы Острова.

Политик связал такой подход с целями партийного проекта «Историческая память» («Единая Россия»), в рамках которого в Псковской области уделяют особое внимание защите исторической правды и сохранению объектов культурного наследия.

«Прогулка по Острову нам с сыном очень понравилась. Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы сделать этот город с большой историей ещё более красивым!» — заключил Антон Мороз.