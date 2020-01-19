Общество

Псковская область окажется в эпицентре шторма

Как сообщают «Метеоновости», северные и южные страны в эти дни словно поменялись погодой. В снегу в понедельник оказались сразу несколько провинций Испании. Из-за метелей были закрыты десятки автострад, прекратили работу порты. Снегопады накрыли Ближний Восток; в столице Ирана по этой причине отменяли авиарейсы. И даже жителей Египта предупредили о необходимости теплее одеваться из-за низких, по местным меркам температур: в Каире около +16.

Причина катаклизмов в странах, известных теплым климатом – северо-восточный поток, сформировавшийся на периферии азорского антициклона. А западные ветры в противоположной части этого очага несут согретые Гольфстримом воздушные массы к границам России. Последствия аномальной погоды становятся все более яркими. В Ленинградской области, например, раньше времени проснулись змеи. При этом затяжные дожди, вызванные вторжением атлантических циклонов, заставили некоторые реки выйти из берегов. Тонут сейчас и некоторые районы Финляндии.

«Этой аномальной зимой жителям России уже впору завидовать сугробам в Испании и Иране. В Санкт-Петербурге с начала декабря снег пролежал в сумме лишь чуть больше недели. В столице снежный покров продержался в 2,5 раза меньше обычного», - пишут «Метеоновости».

Завтра на Русскую равнину прорвётся новый циклон, несущий очередную волну тепла. Вторжение вихря приведет к усилению контрастов атмосферного давления в регионе. А значит, усилится ветер. В центре и на северо-западе страны прогнозируются порывы 15-20 м/с и более. В эпицентре шторма окажутся Новгородская и Псковская области – здесь местами скорость ветра может превышать 25 м/с.

При этом в зоне оттепелей окажется значительная часть Европейской России. В отдельных районах столбики термометров преодолеют даже отметку +5°. При этом восточнее температура будет слабоотрицательной, что на 6-8° выше положенного по климату. В такой ситуации стоит ждать рекордов максимальной температуры. Не станет исключением и столица.