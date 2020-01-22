Общество

В аномальном январе Псков установил 8 температурных рекордов

В первый месяц аномальной зимы - в январе - Псков установил 8 температурных рекордов. Как пишет портал meteonovosti.ru, один рекорд температуры Псков заимел 2 января, потом - 4 новых рекорда во второй декаде января, а еще 3, включая вчерашний новый экстремум, - в третьей декаде центрального месяце зимы.

Для 26 января новый максимум температуры в Пскове теперь составляет 5,4 градуса, предыдущий, отмечавшийся в 1991 году, имел значение 4,7 градуса.

Как пишет портал, вместо снега нынешняя зима заваливает рекордами температуры северо-западные и западные области ЕТР. Третья декада января там почти так же богата рекордами тепла, как и вторая. Волны тепла из Атлантики не иссякают, с нехарактерным для стандартного января постоянством перекрывая друг друга.

В Ленинградской области, в городе Кингисепп, исправления в климатические справочники с 15 января вносились уже 6 раз. Накануне, 26 января, температура опять достигла рекордной высоты, новый максимум температуры теперь имеет значение 4,6 градуса, прежний рекорд продержался всего два года и составлял 4,4 градуса.

Также портал сообщает, что в январе 2020 года удостоилась девяти новых экстремумов Старая Русса. Первый - состоялся 2 января, а потом по четыре во второй и третьей декадах соответственно. Таким образом, в Старой Руссе 9 раз пришлось в этом январе вносить исправления в климатические справочники. Последний максимум зафиксирован накануне, 26 января, его значение для этих суток теперь 4,2 градуса против прежнего со значение 3,9 градуса и установленного в 1991 году.