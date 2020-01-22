Общество

Для индивидуальных предпринимателей в 2020 году изменился фиксированный размер страховых взносов

С начала 2020 года размер страховых взносов, которые платят индивидуальные предприниматели, увеличился и теперь составляет 40 874 рубля. Из них 32 448 рублей – взносы на обязательное пенсионное страхование, а 8 426 рублей – это взносы на обязательное медицинское страхование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В соответствии с п. 2 ст. 432 Налогового Кодекса РФ данные фиксированные платежи необходимо оплатить не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Кроме того, если величина дохода плательщика за расчетный период превышает 300 000 рублей, с суммы превышения исчисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1% и уплачиваются не позднее 1 июля, следующего за истекшим расчетным периодом.

Напомним, в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин обязан уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринимателя, то есть с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, и до момента государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

В случае прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, уплата страховых взносов осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

В случае неуплаты страховых взносов у физического лица возникает задолженность, на которую начисляются пени, а также применяются меры принудительного взыскания, в том числе за счет денежных средств на счетах в банках, заработной платы, имущества должника.

Уплатить страховые взносы можно в «Личном кабинете для индивидуальных предпринимателей» или с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» в подразделе «Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей». Для уплаты взносов достаточно внести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России.

Для решения интересующих вопросов также можно обратиться в любую инспекцию или направить заявление через сервис «Обратиться в ФНС России».