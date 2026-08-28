ТОП5: «Россия начинается здесь», «Истории любви» и «Шепот осени»

ПЛН-ТВ представляет вашему вниманию новый выпуск проекта «ТОП-5» — дайджест околосветских событий. Раз в две недели ведущая Александра Иванова представляет вам ТОП-5 событий культурной, общественной и светской жизни нашего города.
Что новенького произошло за последние две недели:
- В Пскове стартовал фестиваль «Россия начинается здесь»;
- Летний концерт «Истории любви» на террасе отеля «Покровский» в Пскове;
- Особенный вечер для женщин «Шепот осени», посвященный осеннему равноденствию, в бане «Гельдт».