1 сентября великолукские школы примут почти 11 тысяч учащихся

1 сентября школы Великих Лук откроют двери для 10 960 учащихся, 830 первоклассников впервые сядут за парты. В педагогические коллективы города пришли 17 молодых специалистов. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Николая Козловского в сети «ВКонтакте»

Николай Козловский отметил, что систему образования города составляет широкая сеть учреждений: 19 детских садов, 17 общеобразовательных учреждений и четыре учреждения дополнительного образования. Глава города обозначил главную цель работы: «создать единое образовательное пространство и дать каждому ребенку возможность получать качественные знания, развивать свои способности и определить профессиональное направление, которое поможет стать востребованным и успешным специалистом в будущем».

В этом году власти уделили особое внимание капитальному ремонту школы №7 имени Антона Злобина, Кадетской школы и детского сада №5. По словам Николая Козловского, по национальному проекту «Молодёжь и дети» школы города получили новое современное оборудование для уроков физики, музыки, изобразительного искусства и других дисциплин. Также городской бюджет выделил финансирование на текущий ремонт и обновление материально-технической базы в Лицее №11, Центре образования, школах №№2, 16 и 17, детских садах №№20, 3, 4 и 8.

Николай Козловский также рассказал о решении присвоить школе №16 имя выдающегося земляка генерала армии Юрия Якубова.

«Юрий Николаевич – настоящий патриот Отечества, заслуженный и авторитетный военачальник, талантливый полководец и стратег. Многие годы он безупречно служил в Вооружённых силах страны, вносил большой вклад в повышение боеготовности войск и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уверен, что его профессиональный и жизненный путь станет хорошим примером для учащихся школы №16 и всей нашей молодёжи», - подчеркнул глава города.

Кроме того, он напомнил, что в марте Инженерно-экономический лицей получил имя академика Ивана Виноградова.

В завершение обращения Николай Козловский пожелал учащимся, чтобы новый учебный год стал временем познания, интересных открытий, достижений и общения с друзьями.