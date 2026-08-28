Почему не стоит ждать идеального момента для создания большой семьи, рассказал псковский священник

Многодетным родителям не просто учить детей думать и приучать работать. При этом не стоит монетизировать оценки. Об этом рассказала в эфире радио ПЛН FM (102.6) Янина Орлова — супруга настоятеля храма Святителя Николая в Любятово, которая вместе с мужем, иереем Павлом Орловым, воспитывает пятерых сыновей.

Иерей Павел Орлов, по его словам, не стал сразу покупать старшему сыну VR-шлем, как многие родители, — а просто сказал: «Иди, заработай». И мальчик нашёл работу, а позже купил себе желаемое устройство. Как отметил гость студии, он понял: «Вот что значит — заработать самому». То же самое с другим сыном — компьютер не устраивал, он тоже пошёл работать и самостоятельно собрал себе системный блок. Не потому что родители «заставили», а потому что было важно — не просто «взять», а «заслужить».

Семья подчеркнула, что самое важное — не монетизировать школьные оценки. «Мне кажется, ребёнок в школе должен понимать, зачем он туда ходит. И уж точно не за деньгами и пятёрками, а за знаниями», - сказала Янина Орлова. Она убеждена, что если ребёнок учится ради денег, он потеряет смысл учёбы. По её словам, это не просто «мнение» — это жизненный опыт. Супруга настоятеля храма Святителя Николая в Любятово, как педагог, видит, как дети, которых «награждают» деньгами, потом теряют интерес к знаниям.

Иерей Павел Орлов обратил внимание на проблему информационной перенасыщенности и использования гаджетов и указал, что он и супруга стараются привить детям критическое мышление из-за обилия мошенников в интернете. Гость студии регулярно напоминает сыновьям думать своей головой и советоваться с родителями или друзьями в непонятных ситуациях.

Янина Орлова также обозначила терпение как ключевой фактор гармонии в воспитании и сохранения брака. Она отметила, что ссоры в семье представляют собой нормальное явление, поскольку все люди разные. «Если понять истинный смысл этого слова и в позитивном ключе, то терпением можно очень многого добиться. Добиться везде, наверное, и в семье в том числе», — сказала она. Супруга настоятеля храма Святителя Николая в Любятово посоветовала молодым семьям перетерпеть сложные первые этапы отношений, чтобы не допустить разрушения брака из-за временных трудностей.

Завершая мысль о создании и расширении семьи, иерей Павел Орлов развеял миф о необходимости ждать подходящих условий для рождения детей. Он заявил, что идеального момента не существует, а глобальные проблемы и катаклизмы сопровождают человечество всегда. «Пока молодые, надо рожать», — резюмировал священник, добавив, что государственная поддержка и пособия оказывают семьям существенную помощь.