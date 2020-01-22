Общество

Об изменениях в налогообложении и новом порядке предоставления бухгалтерской отчетности расскажут псковские налоговики

В рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области ежеквартально проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, на очередных публичных обсуждениях будет рассмотрен вопрос «Изменения в налогообложении имущества организаций с 2020 года. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении льгот по транспортному и земельному налогам организаций. Порядок представления бухгалтерской отчетности с 1 января 2020 года». На мероприятии будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики налоговых органов, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, а также предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Публичные слушания пройдут 11 февраля в актовом зале Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а. Начало мероприятия в 10:00.

Вопросы по предлагаемой теме налогоплательщики могут направить до 7 февраля 2020 года на электронный ящик: public.r6000@nalog.ru или задать по тел. (8112) 699-342, 699-274.

Отметим, публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, проходят с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.