Общество

Новые деревья посадят на улице Яна Фабрициуса в Пскове в 2020 году

Озеленение улицы Яна Фабрициуса в Пскове, которая сейчас находится на реконструкции, а именно - компенсационная высадка деревьев взамен снесенных, планируется за счет средств муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей». Деньги по этому направлению уже заложены в бюджет города Пскова на 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Программа предусматривает комплексное содержание парков, скверов, городских лесов и других зеленых зон города. В перечень работ по данному направлению входят проектные работы, снос аварийных деревьев, реконструкция имеющихся, санация, а также высадка новых деревьев.

Касательно улицы Яна Фабрициуса, разработка плана высадки зеленых насаждений начнется после проведения тендерных процедур. Отметим, бюджетом города Пскова в 2019 году средства по данному направлению не были предусмотрены.