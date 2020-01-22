Общество

Продажу снюсов в розничной и оптовой торговле запретили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект приняли сегодня, 30 января, депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии.

Документом, инициированным губернатором области, вводится полный запрет на продажу жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции без содержания табака.

Необходимость введения подобного ограничения связана с распространением никотиносодержащей продукции среди детей школьного возраста – в ряде образовательных учреждений региона выявлены факты распространения такой продукции. В силу своей доступности, дешевизны и легальности опасные «конфеты» становятся популярны в подростковой среде, что приводит к привыканию в употреблении, и, как следствие, развитию у детей многочисленных заболеваний.

Ответственность за нарушение установленного запрета на торговлю бестабачной никотиносодержащей продукцией определена законом «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Штраф на граждан исчисляется в размере 2,5 тыс рублей, на должностных лиц - 5 тыс рублей, на юридических лиц – от 10 до 50 тыс рублей.

Добавим, в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект, который предполагает введение запрета оптовой и розничной продажи подобных смесей на территории всей страны. До его утверждения региональный закон позволит установить ограничение на распространение никотиносодержащей продукции на территории региона.