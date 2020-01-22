Общество

Жителям Псковской области предоставлена возможность сократить время сделки

С июля 2016 года Управлением Росреестра по Псковской области при участии ПАО Сбербанк реализуется совместный пилотный проект по электронной регистрации прав собственности на недвижимость. Его цель - в максимальном сокращении срока государственной регистрации прав с использованием современных электронных технологий. В частности, речь идет о снижении сроков от 1-го до 3-х дней при сохранении качества оказания государственной услуги.

В рамках проекта рассматриваются следующие виды сделок:

– государственная регистрация договора долевого участия в строительстве на первичном рынке, заключенного с привлечением денежных средств дольщиков, предметом которого является один объект;

– государственная регистрация перехода права собственности по договору купли-продажи, заключенного, в том числе с использованием кредитных средств.

- Совместный проект Росреестра и Сбербанка успешно развивается. Электронный способ получения услуг Росреестра существенно сокращает сроки регистрации сделок с недвижимостью, повышает доступность и эффективность предоставляемых государственных услуг, - отметила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

В 2019 году клиенты активно пользовались сервисом «Электронная регистрация» не только по ипотечным сделкам, но и при наличном расчете.

- Это значительно экономит время клиентов, а вместе с сервисом «Безопасные расчеты» еще и гарантирует безопасность проведения сделки, - рассказала начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Псковского Отделения Сбербанка Анна Халеева.