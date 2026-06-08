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Во дворе на улице Алтаева в Пскове укладывают верхний слой асфальта

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Во дворе дома № 8 на улице Алтаева в Пскове укладывают верхний слой асфальта. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / МАХ

«Специалисты трудятся не покладая рук, а впереди остаётся уже немного — установить новые скамейки и урны, посеять газон на восстановленных зелёных зонах. И на следующей неделе жители смогут по достоинству оценить благоустроенный двор! Следите за тем, как меняется пространство вокруг нас!» - прокомментировал ход работ Борис Елкин.

 

Работы по благоустройству стартовали меньше месяца назад в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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