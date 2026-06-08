Проход на Замковую гору в Усвятах ограничили из‑за благоустройства

В посёлке Усвяты стартовала реализация проекта благоустройства Замковой горы и прилегающей территории. В связи с проведением работ проход на объект временно ограничен. Об этом сообщил глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров на своей странице во «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Петров / «ВКонтакте»

«Информирую вас о том, что началась реализация проекта благоустройства Замковой горы и прилегающей территории в посёлке Усвяты. В связи с чем, в целях безопасного проведения работ, проход на Замковую гору и прилегающую территорию ограничен», - отметил Дмитрий Петров.

Глава округа напомнил, что проект стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По плану, работы по благоустройству должны завершиться к ноябрю 2026 года.