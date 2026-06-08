HR-эксперт перечислила клише, которые надо перестать использовать в резюме

Стандартные клише в резюме - «стрессоустойчивость», «многозадачность», «командный игрок» - окончательно устарели, на смену им пришли навыки глубокой концентрации, работы с ИИ и экологичности общения, заявила директор по персоналу КГ «Прогресс» Екатерина Зеленкова.

«Концепция многозадачности сейчас признана неэффективной: когда человек распыляется на несколько дел, результат получается поверхностным. На смену пришел навык глубокой концентрации. Умение автоматизировать работу с помощью ИИ экономит время и делает сотрудника ценным. Классическое "командный игрок" трансформировалось в "экологичность взаимодействия" - уважение чужого фокуса внимания и бережная обратная связь», - пояснила Екатерина Зеленкова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, перфекционизм тоже уходит в прошлое: сейчас ценятся умение качественно закрывать задачи в оптимальные сроки. Личные качества вроде «коммуникабельности» и «стрессоустойчивости» трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность.