Фотофакт: Скамейки установили в сквере Павших борцов в Пскове

В Сквере Павших борцов в Пскове появились новые скамейки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы, которые заметили изменения в мемориальной зоне.

Сквер Павших борцов — историческое место в Пскове, где похоронены воины, погибшие в боях за освобождение города в 1944 году, а также организаторы псковского подполья времён Великой Отечественной войны. В 2017 году в рамках реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон здесь провели благоустройство: вымостили пешеходные дорожки брусчаткой, заменили сети ливневой канализации и наружного освещения, установили парковые скамейки, урны, организовали места для парковки велосипедов.

Напомним, ранее в сквере Павших борцов в Пскове демонтировали несколько скамеек.