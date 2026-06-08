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Фотофакт: Скамейки установили в сквере Павших борцов в Пскове

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В Сквере Павших борцов в Пскове появились новые скамейки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы, которые заметили изменения в мемориальной зоне.

Сквер Павших борцов — историческое место в Пскове, где похоронены воины, погибшие в боях за освобождение города в 1944 году, а также организаторы псковского подполья времён Великой Отечественной войны. В 2017 году в рамках реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон здесь провели благоустройство: вымостили пешеходные дорожки брусчаткой, заменили сети ливневой канализации и наружного освещения, установили парковые скамейки, урны, организовали места для парковки велосипедов.

Напомним, ранее в сквере Павших борцов в Пскове демонтировали несколько скамеек.

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