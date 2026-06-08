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Псковичей приглашают на встречу с налоговым инспектором 15 июня

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В офисе регионального отделения «Деловая Россия» 15 июня пройдёт открытая встреча с представителями УФНС России по Псковской области. Вход свободный, но количество мест ограничено — для участия нужно оставить заявку в сообщениях группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском региональном отделении «Деловая Россия».

Главным спикером выступит главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля налога на доходы Управления ФНС. Участники встречи получат уникальную возможность напрямую задать эксперту вопросы о налогах и получить квалифицированные ответы из первых уст.

Формат мероприятия ориентирован на практику: участники смогут разобрать реальные кейсы и получить разъяснения по нюансам налогового законодательства без сложных формулировок и канцеляризмов. Эксперт поделится практическими рекомендациями по налоговым режимам и отчётности, поможет прояснить сложные моменты и избежать распространённых ошибок.

«Ждем самозанятых, начинающих предпринимателей и тех, кто активно сотрудничает с плательщиками НПД. Приходите сами и пересылайте этот пост друзьям, которым это актуально», - отметили представители «Деловой России».

Мероприятие пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом 22, 15 июня в 14:00. Заявку на участие необходимо оставить в личных сообщениях группы «Деловая Россия Псковской область» в соцсети «ВКонтакте».

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