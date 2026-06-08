Мошенники охотятся на подростков, ищущих летнюю подработку

Мошенники активизировались в поиске жертв среди подростков, которые ищут подработку на лето. Недоброжелатели рассылают сообщения от имени якобы известных компаний с заманчивыми предложениями лёгкой работы и высокой зарплаты — цель таких атак заключается в краже личных данных и получении доступа к банковским счетам. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

Эксперт подробно описал схему обмана: «Злоумышленники рассылают сообщения от имени якобы известных компаний и предлагают лёгкую работу с высокой зарплатой. Когда подросток откликается, ему присылают ссылку для „оформления на работу“ — это поддельный сайт для кражи данных. Через такие страницы мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и даже банковским данным».

По словам доцента, настоящие работодатели не просят вводить паспортные данные или данные карты по ссылкам из мессенджеров, пишет РИА Новости. Он также добавил, что перед заполнением анкет подросткам стоит посоветоваться с родителями. Цифровая безопасность сегодня нужна не только взрослым, но и детям, заключил Пётр Щербаченко.