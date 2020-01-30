Общество

Налоговики рассказали о способе получения данных по банкротству известных псковичей

В данный момент примерно 170 жителей Псковской области проходят процедуру банкротства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов.

«Обанкротить можно как физическое, так и юридическое лицо. На сегодняшний день процедуру банкротства проходит около 170 жителей Псковской области. Цифра эта постоянно колеблется. Как правило, у большинства этих жителей задолженность не налоговая, а перед организациями, банками», - отметил Алексей Павлов.

Также он добавил, что, если нет каких-либо процессуальных сложностей, то процедура может завершиться в течение полугода. Кроме того, Алексей Павлов сообщил, как при необходимости можно ознакомиться с данными по банкротству известных жителей региона.

«Такая информация не является тайной. Все это можно узнать через сайт arbitr.ru. Там есть фильтры для поиска, с помощью которых и можно найти всех, кто проходит процедуры», - заключил Алексей Павлов.