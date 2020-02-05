Общество

Александр Братчиков: Мы приложим все усилия, чтобы ограждение на Юбилейной, 60 было демонтировано

Власти Пскова приложат все усилия, чтобы ограждение на Юбилейной, 60 было демонтировано. Об этом сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей глава городской администрации Александр Братчиков.

По его словам, данный земельный участок был сдан в аренду частному лицу комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области сроком на 49 лет. «С нами участок никоим образом не согласовывался. Мы даже не были в курсе о том, что КУГИ предоставляет его в аренду и узнали об этом уже постфактум», - пояснил глава администрации.

В качестве первостепенной меры решения проблемы был снят один пролет ограждения, закрывавший проход по пешеходной дорожке. «Мы можем в рамках нашей деятельности оштрафовать арендатора участка и заставить его снять забор, поскольку он должен был согласовать с нами земляные работы. А поскольку этого сделано не было, забор установлен незаконно, мы приложим все усилия, чтоб он его демонтировал. Но если арендатор снова подаст запрос на установку ограждения, мы не сможем ему в этом отказать. Потому что он огораживает территорию, взятую им в аренду», - добавил Александр Братчиков.

«Арендатор поступил очень некрасиво и неприлично. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы разрешить ситуацию в пользу жителей», - добавил он.

Напомним, на днях стало известно, что ограждение огораживающее парковку рядом с домом №60 по улице Юбилейной, возведено прямо поперек асфальтированной пешеходной дорожки, которая существует здесь много лет и которой на протяжении всего этого времени активно пользовались местные жители. Теперь по этой дорожке не пройти – она превратилась в тупик. Вчера, 6 февраля, на ограждении появились фотографии чиновников. Как выяснилось, их повесили активисты движения «Убитые дороги».

Ситуация с ограждением попала в сферу внимания руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По его поручению псковское следственное управление незамедлительно организовало доследственную проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя, установившего ограждение.

На данный момент известно, что собственник ограждения убрать одну секцию конструкции, которая располагалась прямо на пешеходной дорожке.

Добавим также, что разрешение на организацию парковки на улице Юбилейной, 60 арендатору выдал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области.