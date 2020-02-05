Общество

Арендатор участка под автостоянку на Юбилейной, 60 захватил парковочные места для инвалидов

Арендатор участка под автостоянку на Юбилейной, 60 захватил парковочные места для инвалидов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК по Псковской области, сегодня, 7 февраля, следователи осмотрели огороженный забором земельный участок, примыкающий к многоквартирным жилым домам, магазинам и медицинскому центру, внутри которого оказались парковочные места для инвалидов и пешеходная зона.

В ходе первоначальных проверочных действий истребован договор аренды земельного участка сроком на 49 лет, аукционная и иная документация. Исследуются вопросы о соблюдении федерального законодательства по установке ограждения и конкурсных процедур по размещению аукциона на право аренды земельного участка. Ход и результаты проверки находятся на контроле.

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Напомним, 7 февраля журналистами одного из федеральных телеканалов была озвучена история о том, что в Пскове бизнесмен поставил ограду прямо на пешеходной дорожке, захватив часть газона и перегородив проход людям. По данным СМИ, эта часть улицы была сдана в аренду коммерсанту, который устроил там автостоянку и поставил забор, чтобы проходящие граждане не «мешали бизнесу».

По поручению Александра Бастрыкина СУ СК России по Псковской области незамедлительно организована доследственная проверка по факту возможного самоуправства предпринимателя.