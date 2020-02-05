Арендатор участка под автостоянку на Юбилейной Михаил Домаленко прокомментировал установку ограждения

Арендатор участка под автостоянку на Юбилейной Михаил Домаленко прокомментировал псковичам и журналистам свою позицию по поводу установки ограждения на данной территории. Соответствующий видеосюжет появился на сайте канала «НТВ».
«Я вам объясняю, что здесь проходит граница, соответственно, у меня есть право здесь это поставить», - уверен арендатор участка.
На видео Домаленко поясняет, что официально выиграл торги и взял в аренду землю, а забор, по его мнению, нужен для того, чтобы все видели, где начинается его частная территория.
Авторы видеосюжета отмечают, что в муниципалитете подтвердили, что землю Домаленко получил по итогам торгов, но разрешений на возведение заборов и ограждений ему никто не выдавал.
«Если администрация приедет и покажет предписание в соответствии с законодательством, то я это уберу», - обозначил свою позицию Домаленко.