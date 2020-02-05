Общество

Арендатор участка под автостоянку на Юбилейной Михаил Домаленко прокомментировал установку ограждения

Арендатор участка под автостоянку на Юбилейной Михаил Домаленко прокомментировал псковичам и журналистам свою позицию по поводу установки ограждения на данной территории. Соответствующий видеосюжет появился на сайте канала «НТВ».

«Я вам объясняю, что здесь проходит граница, соответственно, у меня есть право здесь это поставить», - уверен арендатор участка.

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На видео Домаленко поясняет, что официально выиграл торги и взял в аренду землю, а забор, по его мнению, нужен для того, чтобы все видели, где начинается его частная территория.

Авторы видеосюжета отмечают, что в муниципалитете подтвердили, что землю Домаленко получил по итогам торгов, но разрешений на возведение заборов и ограждений ему никто не выдавал.

«Если администрация приедет и покажет предписание в соответствии с законодательством, то я это уберу», - обозначил свою позицию Домаленко.

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Напомним, глава городской администрации Александр Братчиков заявил, что оштрафовать арендатора участка и заставить его снять забор возможно, так как он должен был согласовать с городской администрацией земляные работы, а поскольку этого сделано не было, забор установлен незаконно.