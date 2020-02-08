Общество

Можно питаться, а можно есть с удовольствием: «Единая Россия» и родители проверили питание в псковских школах. ФОТО

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» и родители учащихся проверили организацию горячего питания в средних образовательных школе №47 и №9 (им. А.С. Пушкина). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выезд на объекты состоялся 13 февраля.

Проверка прошла в рамках партпроектов «Крепкая семья» и «Новая школа», под руководством замсекретаря реготделения партии, регионального координатора «Крепкой семьи», главы муниципалитета Елены Полонской. Участники выезда проверили, насколько школы готовы к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина - чтобы с 1 сентября учащиеся начальных классов бесплатно получали горячее питание.

Оплата по карте

Когда коллегия прибыла к школе №47, на улице Заводской, 3, директор учреждения Андрей Мануйлов провел всех в буфет, к окошку выдачи питания. У этого окошка дети рассчитываются по специальной карточке, которая является и проходной: чтобы попасть в школу.

«Такую систему оплаты мы ввели в начале года. С помощью нее можно видеть, сколько детей и когда обедают. Это узнают и родители, в личном кабинете, поэтому - могут полностью контролировать питание ребенка», - отметил директор.

Он добавил, что сейчас бесплатная составляющая обеда для учеников - булочка и чай. Стоимость обеда на одного - варьируется. Может достигать и 100 рублей, если дополнительно приобрести продукты, не входящие в основное меню дня: мясные кексы, деликатесные салаты и мясо. Участники проверки ознакомились с меню. Оно - цикличное: ассортимент меняется.

«Причем в отношении цен - мы убрали социальное неравенство: условия для всех одни, - подчеркнул руководитель учреждения. - Но есть следующая проблема: иногда бывают перебои с городским интернетом - это мешает расплачиваться. Необходимо подумать, как ее устранить».

«Очень вкусно»

Также Андрей Мануйлов рассказал участникам родительского контроля, что сейчас школа снабжает едой не только своих учащихся, но и детей из детского сада и других школ, где нет возможности готовить.

На вопрос Елены Полонской, справится ли учреждение с задачей президента, директор ответил утвердительно.

Со слов руководителя школы, сейчас в восьми ее классах - с 1 по 4 класс - занимается около 240 детей. По просьбе Елены Полонской, сотрудники столовой вынесли на пробу коллегии порцию комплексного обеда, стоимость которой - 80 рублей: рис и тефтельку под соусом, суп и квашеную капусту. Продегустировать - согласилась активист партии Фаина Науменко.

«Очень вкусно! И внешне - красиво! Рис - по-моему, рассыпчатый, не пропаренный. Не знаю, как можно так хорошо приготовить. Белый соус - тоже прекрасный. Там - сметана или сливки. Тефтелька - тоже замечательная тефтелька. Примесей каких-то - не чувствую. Приправа тоже понравилась. Капуста ничего, огурчик. Соль, пикантность - все в меру. К чаю тоже не придраться. Оценка - пять с плюсом!», - заключила активистка.

Присутствующие родители тоже высоко оценили местные условия питания. Дети же, которые в этом завтракали макаронами с котлетами, подтвердили: «Очень вкусно».

Проблемы с оборудованием

После школы №47 проверяющая коллегия направилась в школу №9, на улицу Льва Толстого, 18.

По пути в столовую Елена Полонская осмотрела расположенный в коридоре учреждения вендинговый автомат, но не нашла там запрещенных продуктов.

В столовой же участники родительского контроля ознакомились с предлагаемой пищей и с условиями ее приема. Родители подметили, что в помещении - проблема с оборудованием: «Процесс приготовления еды - очень затратный по мощности. Печки устарели. Мебель - будто бы тоже, хотя приобретена в 2012 году». Однако саму еду - тоже оценили высоко. В меню - рис, салат из свеклы, куриные котлеты и прочее.

«Дети - довольны. Все вкусно. Сотрудники - добросовестные. Это очень важно, ведь можно питаться, а можно - есть с удовольствием!», - отметила участника родительского контроля Елизавета Иванова. По данным представителей учебного учреждения, сейчас в нем учится около 700 детей, и скоро у них появится питьевой фонтан.

Когда мероприятие подошло к концу, проверяющие подытожили, что ближайшее совещание по вопросу состоится 14 февраля: родители встретятся с депутатами Псковской городской Думы и секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Козловским. На совещании подведут итоги мониторинга школьных столовых, а также родители зададут парламентариям волнующие их вопросы.

Со слов Елены Полонской, 13 февраля проверка, в которой участвует 145 родителей, прошла в 28 школах.

Предшествующее совещание

Отметим также, что 12 февраля в Псковском гуманитарном лицее состоялась установочная встреча родительской экспертизы по проверке организации и качества питания в школах Пскова.

Кроме Елены Полонской, во встрече участвовали начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко, представитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябина, члены родительской экспертизы по проверке организации и качества питания в школах Пскова.

Представитель от Роспотребнадзора рассказала участникам встречи, на что необходимо обращать внимание при проверке школьных столовых. Так, на соответствие ежедневного меню (меню-раскладки) примерному меню по набору блюд, требованиям СанПиН по составу и выходу блюд, соответствием веса порций меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд, отсутствие в дополнительном меню запрещенных к реализации детских организациях продуктов, соблюдение культуры обслуживания обучающихся, санитарное состояние обеденного зала и пищеблока.

«После звонка на перемену понаблюдайте в обеденном зале: как дети входят в зал, как рассаживаются за столы, как ведут себя за столом, какова культура приема пищи, кто убирает посуду, как дети покидают обеденный зал, кто и когда накрывает на столы, кто сопровождает детей, снимите пробу блюд, предлагаемых детям, и дайте оценку их вкусовых качеств. Поинтересуйтесь также организационно-правовой формой школьной столовой, кто готовит блюда, есть ли санитарные книжки у работников пищеблока, наличие бракеражного журнала и его содержание, наличие суточной пробы и ее хранение, кто проводит бракераж пищи и когда это было сделано в день проверки, все ли оборудование пищеблока исправно, наличие спецодежды у работников пищеблока», - сообщила Жанна Брябина.



Елена Полонская отметила: очень важно, чтобы все дети чувствовали себя в равных условиях. «В прошлом году вместе с вами мы уже провели экспертизу питания в псковских школах, - напомнила она. - В ней приняло участие больше 120 человек. По итогам резолюции были выявлены проблемы неполного охвата горячим питанием детей и различия питания для детей из разных социальных категорий. Соответствующая резолюция была направлена заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку и Александру Козловскому».

Как отметила Елена Полонская, проведенная работа не остается без внимания. «Именно вы, родители, являетесь заказчиками услуг для детей, поэтому как никто другой имеете возможность ознакомиться с качеством еды, зайти в школы и проконтролировать, чем кормят ваших детей», - заключила она.

В заключение встречи родители разделились на несколько групп и определились, какие школы пойдут проверять. После очередной проверки будет принята резолюция, которая поможет системно решать вопросы по школьному питанию.

Напомним, что сегодня, 13 февраля, Государственная Дума на заседании рассматривает во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников с учетом поправок, предложенных Владимиром Путиным. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Само же поручение президента обеспечить школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием прозвучало 15 января, в Послании Федеральному Собранию РФ.

Алексей Назаров