Общество

Александр Козловский: В 2020 году полностью реализовать бесплатное питание в школах Псковской области не получится

В Псковском бизнес-инкубаторе члены родительской экспертизы по проверке организации и качества питания в школах Пскова встретились с секретарем регионального отделения партии «Единая России», депутатом Государственной Думы Александром Козловским. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии, 14 февраля на встрече подвели итоги вчерашнего мониторинга школьных столовых, а также родители задали волнующие их вопросы.

Александр Козловский, выступая перед собравшимися, напомнил, что президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию поручил обеспечить учеников 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием: «В 2020 году полностью реализовать бесплатное школьное питание во всех школах не получится, но мы приложим все силы, чтобы максимальное количество образовательных учреждений было обеспечено бесплатным горячим питанием. Мы должны заботиться о здоровье подрастающего поколения, чтобы дети получали качественное школьное питание с необходимыми микроэлементами и витаминами».

Так, в целом родители отметили положительные изменения в работе школьных столовых по сравнению с прошлым годом. В 2019 году, напомним, впервые была проведена подобная экспертиза качества питания в школах, по результатам которой была составлена резолюция и направлена заместителю председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, генеральному секретарю партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. Выявленные замечания были устранены.

В столовых исчез кофе и «вредные» шоколадные батончики, - отметила постоянная участница экспертиз по мониторингу здорового питания в школах Асия Урунова. «Внешний вид и вкусовые качества еды заметно улучшились, также улучшился внешний вид столовых, пищеблоков, усовершенствована документационная база», - отметила она.

В рамках встречи родители попросили проработать вопрос по обеспечению школьников чистой питьевой водой. Данный вопрос в некоторых школах решен за счет родительского бюджета, установкой в классах кулеров. «Хотелось бы, чтобы во всех школах появились кулеры с водой на бесплатной основе», - отметили родители.

В этой встрече также приняли участие заместитель главы администрации города Александр Коновалов, начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Луценко.

Напомним, 13 февраля представители регионального отделения «Единой России» и родители учеников проверили питание в столовых 28 псковских школ. В мероприятии по контролю поучаствовало 145 родителей.

Сама проверка состоялась в рамках партпроектов «Крепкая семья» и «Новая школа», под руководством замсекретаря реготделения партии, регионального координатора «Крепкой семьи», главы муниципалитета Елены Полонской.

Также 13 февраля Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников, с учетом поправок, предложенных Владимиром Путиным. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.

Само же поручение президента обеспечить школьников 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием прозвучало 15 января, в Послании Федеральному Собранию РФ.