В третий раз будет объявлен отбор в Общественную палату Псковской области

В третий раз может быть объявлен отбор кандидатов для избрания члена действующего состава Общественной палаты Псковской области. Решение о его проведении поддержал комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Такой институт не пользуется спросом», - констатировал председатель профильного комитета областного Собрания Владимир Яников.
Напомним, вакантное место образовалось в связи с досрочным прекращением полномочий члена палаты Александра Ефимова.