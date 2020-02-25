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В третий раз будет объявлен отбор в Общественную палату Псковской области

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Общество

В третий раз будет объявлен отбор в Общественную палату Псковской области

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В третий раз может быть объявлен отбор кандидатов для избрания члена действующего состава Общественной палаты Псковской области. Решение о его проведении поддержал комитет регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «Такой институт не пользуется спросом», - констатировал председатель профильного комитета областного Собрания Владимир Яников. Напомним, вакантное место образовалось в связи с досрочным прекращением полномочий члена палаты Александра Ефимова.