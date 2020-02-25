Общество

В Псковской области определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе!»

С 10 января по 20 февраля в Псковской области проходил региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в нем приняло участие свыше 80 конкурсантов из разных районов региона. Традиционно организатором конкурса выступает Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Каждый желающий мог проявить свои таланты и обозначить свою гражданскую позицию по отношению к незаконному обороту наркотиков в следующих номинациях:

- «лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

- «лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

- «лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Представленные работы рассмотрены с точки зрения социальной значимости и информативности, глубины проработки темы и оригинальности подачи материала.

По результатам проведенных конкурсной комиссией обсуждений победителями признаны следующие участники:

- в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победителями стали филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией ГТРК «Псков» с промо-роликом «Антинарко» и творческий коллектив МБОУ «СОШ № 24 имени Л.И. Малякова» во взаимодействии с УКОН УМВД России по Псковской области с антинаркотическом роликом «Иллюзия»;

- в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победителем стал буклет Николая Степанова «Пушкинские Горы - без наркотиков!»;

- в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» победителем стал макет «Наркотики - обман» Ирины Алексеевой.

Эти работы будут направлены в ГУНК МВД России для участия в финале Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Лучшие материалы в дальнейшем будут использованы при проведении профилактических мероприятий среди подростков и молодежи.