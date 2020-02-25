Общество

Михаил Ведерников: Повышение зарплат псковским медработникам до уровня столичных - утопия

«Повышение зарплат псковским медработникам до уровня столичных - это утопия», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на пресс-конференции 26 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Я настаиваю, что для таких регионов, как Псковская область, должен применяться повышающий коэффициент. Иначе мы так никогда и не выровняемся с другими регионами», - полагает губернатор.

При этом Михаил Ведерников не согласился, что в больницах Псковской области недостаточно современного оборудования или людей, которые бы могли на нем работать, но признал, что есть серьезные пробелы в первичном секторе медико-санитарной помощи.