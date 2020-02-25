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В Пскове ветеранам вручили 178 медалей, изготовленных в честь 75-летия Победы. ФОТО

В Городском культурном центре Пскова прошла торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ, 26 февраля на мероприятии такую медаль получило 178 ветеранов.

Со словами благодарности обратилась к гостям глава Пскова Елена Полонская: «Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вам выпала нелегкая доля. Вы терпели лишения, голод и холод, вы трудились в тылу, ходили в рукопашную, не падали духом в концлагерях - вы выполнили великую миссию, о которой помнит весь мир. Ваш опыт, ваши знания имеют для нас, уже следующих поколений, непреходящую ценность, мы благодарны за то, что вы ими щедро делитесь с нами, невзирая на все прожитые годы, остаётесь в строю самых преданных защитников Отечества. Низкий вам поклон и признательность всех псковичей. Крепкого вам здоровья, благополучия, внимания со стороны близких и долгих активных лет жизни».

В пресс-службе добавили, что также глава муниципалитета напомнила: в Псковской области создан организационный комитет «Победа» под председательством губернатора Михаила Ведерникова. На комитете занимаются решением насущных проблем ветеранов, в том числе адресной медицинской помощи. Например, в прошлом году полностью была закрыта очередь по обеспечению жильем участников войны.

К словам благодарности присоединился глава Администрации Пскова Александр Братчиков: «Я очень рад, что вы смогли найти в себе силы прийти на сегодняшнее мероприятие. Я знаю, как вам сложно и болезненно вспоминать те страшные дни. Хочу отдать дань уважения вам, вашему мужеству, проявленному во время войны. Благодаря вам, уже 75 лет наша страна живет под мирным небом. Жители нашей страны всегда будут испытывать гордость за Великую Победу и навечно сохранят память о страшной цене, которую за нее заплатили. Имя каждого ветерана, труженика тыла, каждого участника тех страшных событий навсегда вписаны в мировую историю».

В ведомстве уточнили, что после торжественного открытия приема началась церемония вручения юбилейных медалей: «За каждой названной фамилией - история длинною в жизнь, достойная уважения и подражания». Каждого из 178-и награжденных ветеранов чествовали аплодисментами. В завершение церемонии для ветеранов был подготовлен концерт псковских творческих коллективов.

Напомним, медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» была учреждена президентом России Владимиром Путиным летом 2019 года. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений. Награда предназначена для ветеранов, в частности, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.