Общество

Возможность отстранять госслужащих от должности на время проверки закрепили в законе Псковской области

Изменения в действующую редакцию закона Псковской области «О государственной гражданской службе Псковской области» поддержали депутаты регионального парламента на сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект областного закона был разработан в связи с совершенствованием федерального законодательства о противодействии коррупции. Для приведения в соответствие с актуальными правовыми нормами областной закон дополняется положениями о праве представителя нанимателя принять решение об отстранении гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы на период проведения служебной проверки.

В норме, устанавливающей срок отстранения гражданского служащего от замещаемой должности «на период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности», исключаются слова «по вине гражданского служащего». Также в новой редакции излагается статья о порядке применения взысканий за коррупционные правонарушения.