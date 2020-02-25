Общество

Страдающий хроническим алкоголизмом пскович лишен водительских прав

Житель Псковского района, страдающий алкогольной зависимостью, лишен права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что один из жителей Псковского района с 2015 года состоит на диспансерном учете в Псковской межрайонной больнице, у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм II стадии». При этом врача он не посещает, правила диспансерного наблюдения не соблюдает, данные на ремиссию отсутствуют.

Помимо этого, мужчина в 2015 году находился на стационарном лечении в Псковской областной психиатрической больнице № 1.

В связи с отсутствием у него права на управление транспортом, наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия этого права. Требование удовлетворено.