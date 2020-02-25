Общество

Торжественное спецгашение памятной открытки в честь подвига 6-й роты состоялось в Пскове

Сегодня, 28 февраля, в Главпочтамте в рамках подготовки и проведения памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, состоялось торжественное мероприятие по спецгашению почтовой карточки и ее выпуску в почтовое обращение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы проводим процедуру гашения памятной открытки в честь подвига 6-й роты. И открытка, и штемпель изготовлены для коллекционирования и в связи с памятной датой», - пояснил директор регионального УФПС Евгений Каратушин. По его словам, после торжественного мероприятия штемпель будет передан на хранение в музей связи имени А. С.Попова в Санкт-Петербурге.

«Дата важная, памятная для нас, и важно, что мы помним подвиг наших героев. Память жива», - подчеркнул Каратушин.

12 открыток, которые были сегодня подписаны, вручили приглашенным гостям, остальные передадут в администрацию Псковской области. Одна из открыток будет передана губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Руководитель ветеранской организации Пскова Игорь Солдатенков, выступая, пояснил, что помимо памятных открыток и марок были изготовлены конверты с изображением каждого бойца. Их вручат родственникам погибших героев.

А один конверт с изображением командира 6-й роты Марка Евтюхина предназначен для президента страны Владимира Путина, который приедет в Псков на памятные мероприятия.

«Постараемся ему вручить 1 марта. Лично в руки», - отметил он.

В завершении церемонии участникам мероприятия по гашению марок были вручены памятные рамки.