«Точка притяжения»: как ярмарка вакансий в Пскове объединила молодёжь, ветеранов СВО и работодателей

Региональная осенняя ярмарка вакансий прошла 30 сентября в кадровом центре «Работа России» по городу Пскову и Псковскому району по адресу: улица Коммунальная, 71А. Мероприятие организовали в рамках национального проекта «Кадры». Соискателям представили свыше 150 вакансий в разных сферах от порядка 30 работодателей. Подробнее – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Ярмарка вакансий – это мероприятие, в рамках которого соискатели могут познакомиться с работодателями региона, узнать актуальные вакансии, подобрать подходящую для себя профессию, а также пройти пробное собеседование.

«Главное преимущество ярмарки трудоустройства заключается в том, что на одной площадке сосредоточены несколько работодателей, которые представлены в разных отраслях промышленности и других видах деятельности нашего региона. Гражданин, который сейчас находится в поиске работы, на одной площадке может познакомиться более чем 30 работодателями, не тратить свое время на поездку к каждому работодателю отдельно», – сказал начальник отделения Центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому муниципальному округу Алексей Васильев.

Такое мероприятие может заинтересовать не только граждан, находящихся в поиске работы, но и студентов, выпускников высших и средних учебных заведений и школьников. В рамках ярмарки для студентов организовали профориентационные мероприятия. О пользе ярмарки для молодежи рассказала заместитель начальника отделения Областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому муниципальному округу и начальник отдела содействия занятости населения Татьяна Зиновьева:

«Школьники и студенты могут посещать наше мероприятие для того, чтобы вообще понимать, что такое кадровый центр, что он существует, что мы взаимодействуем с работодателями. Так как сейчас большой приоритет в работе службы занятости отдается молодежи, конечно, с помощью ярмарки мы стараемся расширить эту воронку, то есть молодежь мы приглашаем для того, чтобы проводить профориентационные мероприятия. Сама ярмарка – это уже профориентационное мероприятие. Наш местный работодатель желает видеть молодежь на предприятиях, которые приставлены у нас в регионе. Так как молодежь предпочитает уезжать из региона, это очень важно задержать сейчас молодых специалистов на предприятиях нашего города и региона, поэтому обязательный пласт, который мы приглашаем на наши мероприятия, – это молодые специалисты, выпускные курсы и не только. Они должны знакомиться с кадровым центром, как с точкой притяжения, где можно получить всю информацию от проверенных источников».

Помимо этого, приоритетной аудиторией ярмарки являются ветераны специальной военной операции и их семьи. Они могут пообщаться с работодателями, подобрать подходящие вакансии и получить содействие в трудоустройстве от кадрового центра «Работа России».

«Ветераны СВО также, конечно, приоритетная категория для службы занятости. Мы им оказываем более широкий спектр мер поддержки. Мы проводим круглые столы, на которые мы приглашаем и работодателей, и ветеранов боевых действий. И, безусловно, ветераны СВО могут быть участниками ярмарки вакансий», – заявила Татьяна Зиновьева.

Также ярмарка вакансий может заинтересовать новых работодателей города и региона и стать для них стартовой площадкой, на которой они смогут заявить о себе соискателям.

> <

Перед началом мероприятия состоялся круглый стол с работодателями. Его целью стало налаживание взаимодействия и обсуждение актуальных вопросов. Вместе с компаниями-партнёрами обсудили трудоустройство людей с инвалидностью и меры государственной поддержки.

На ярмарке было порядка 30 работодателей, представивших свыше 150 вакансий. Среди них были государственные учреждения, коммерческие компании, образовательные организации и структуры, связанные с обороной и безопасностью: управление Ространснадзора по СЗФО, профессиональная коллекторская организация «Филберт», Государственное бюро юридической помощи и обеспечения деятельности мировых судей Псковской области, Псковская дистанция путей АО РЖД (Октябрьская дирекция), охранная организация Альфа-ПСК, Банк ВТБ (ПАО), Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, муниципальное предприятие города Пскова «ПТС», АО «Псковвтормет», АО «Газпром газораспределение Псков», детский сад №27 «Березка», Псковская таможня, отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Псковской области, ООО ПК «ЖБИ-1», Прагматика «ООО «Псков-Лада», гостиница «Октябрьская», АО «ЖТК», ООО «Титан-Полимер», ООО «Балт-Фиш плюс», ООО «ПсковАгроИнвест», ПК «Технология», муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал», АО «Псковский хлебокомбинат», ПАО «АВАР», АО «Псковский завод АДМ», ООО «Псков-Полимер», ООО «ГК «Мега холод», АО «Псковский Завод АТС-Т», Пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, Военный комиссариат города Пскова и Псковского района, Центр социальных выплат Псковской области, Государственный фонд «Защитники Отечества», Псковский медицинский колледж, детский сад №29.

Главный государственный таможенный инспектор отдела государственной службы и кадров Псковской таможни Дарья Михайлова в беседе с корреспондентом ПЛН поделилась приоритетами их кадровой политики. По ее словам, Псковская таможенная служба делает акцент на молодых и перспективных сотрудников и предлагает будущим работникам стабильную заработную плату, право на пенсию по выслуге лет, социальные гарантии и специальное звание: младший лейтенант таможенной службы – для граждан, получивших среднее профессиональное образование, и лейтенант – для граждан с высшим образованием.

Специалист по работе с личным составом отделения кадров отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Псковской области Яна Ушарнова поделилась:

«Коллектив у нас молодой и дружный. Мы приглашаем к нам на службу граждан от 18 до 49 лет с образованием не ниже среднего общего и отсутствием судимости. Мы рады всем, поэтому, если человек соответствует требованиям, и у него есть желание, то мы готовы всех обучить. У нас есть система наставничества, обучение, испытательный срок для сотрудников, в период которого ему помогают войти в профессию и стать частью нашего коллектива».

В ходе ярмарки соискатели прошли на месте экспресс-собеседования, профессиональные тестирования, получили консультации специалистов службы занятости. Итогом ярмарки стали 35 предложений о возможном трудоустройстве, которые получили соискатели.

Можно сказать, что ярмарка вакансий, прошедшая на базе кадрового центра «Работа России», стала местом притяжения разных категорий граждан, для каждой из которых она принесла пользу. Соискатели за один день изучили 152 вакансии от порядка 30 работодателей, прошли экспресс‑собеседования и тестирования; молодежь смогла познакомиться с реальным рынком труда, соотнести свой профессиональный выбор с потребностями региона; ветераны СВО и их семьи получили доступ к выбору вакансий и расширенной поддержке службы занятости; а сами работодатели – удобную площадку для поиска кандидатов, выстраивания взаимодействия с кадровым центром.

Софья Зиновьева

Фотографии Анны Тягуновой