День пожилых людей празднуют сегодня во всем мире

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (англ. International Day of Older Persons), с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные концерты и благотворительные акции. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей.

Надо также отметить, что каждый год мероприятия Дня посвящены определенной теме.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился — с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире проживает 1,2 миллиарда человек в возрасте старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей.

Старение населения приводит к резкому росту спроса на медицинскую помощь и социальную поддержку, особенно для людей с такими заболеваниями, как деменция — одной из основных причин зависимости и инвалидности в пожилом возрасте. Необходимость в специализированной помощи становится все более актуальной.

Все это свидетельствует о том, что особым потребностям и проблемам многих пожилых людей необходимо уделять особое внимание. Не менее важным является и то обстоятельство, что большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить важнейший вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия. В основе всех усилий, принимаемых в этом направлении, лежат права человека.

В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН призывает правительства, частный сектор, организации гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане действий по проблемам старения и в соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более масштабными глобальными целями в области развития.

Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение. Создание благоприятных условий играет решающую роль в поддержании активности и независимости пожилых людей, пишет calend.ru.

Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдавии, Украине.

В Японии в третий понедельник сентября отмечают День почитания пожилых людей.