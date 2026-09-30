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Должницу по делу о поножовщине в Пскове заставили заплатить компенсацию за неделю

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В отделение судебных приставов города Пскова №1 на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей с осужденной за поножовщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в УФССП России по региону.

Ранее в Пскове вынесли приговор по делу о поножовщине, произошедшей в ночь на 23 февраля 2023 года. Две знакомые распивали алкоголь, когда ссора переросла в агрессию — хозяйка квартиры нанесла гостье множественные ранения ножом в грудь, живот и руки. Пострадавшая получила тяжелейшие проникающие травмы и оказалась в реанимации.

Суд назначил подсудимой три года лишения свободы в колонии общего режима, но предоставил отсрочку до достижения ее малолетним сыном 14-летнего возраста. Пострадавшей также должна сторона выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения долга. Также в целях обеспечения исполнения решения суда судебный пристав - исполнитель вынес запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и арестовал ее банковские счета.

Понимая, что за неуплату сотрудники ведомства могут арестовать и выставить на торги ее квартиру, женщина в течение недели оплатила всю сумму задолженности. В результате всю компенсацию взыскали в сжатые сроки. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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