Псковичей предупредили об ограничениях движения на границе с Эстонией

Напряженная ситуация со скоплением очередей физических лиц и грузовых автомобилей, убывающих из России в Эстонию наблюдается на границе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В сопредельном с российским МАПП Ивангород пограничном пункте пропуска Нарва-1эстонские государственные органы периодически закрывали проход на эстонскую сторону пешеходного моста, по которому следовали граждане из Российской Федерации на территорию соседнего государства, и приостанавливали пропуск лиц.

Также наблюдалось ограничение движения грузовых автомобилей, убывающих из РФ через эстонские пункты пропуска Лухамаа и Койдула (сопредельные российские – МАПП Шумилкино и Куничина Гора в Печорском муниципальном округе). Запускали в среднем по 1-2 машины в час или не принимали вообще.

Эстонские контролирующие органы также усилили меры по досмотру перемещаемых товаров.