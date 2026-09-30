Почти 30 человек получили юридическую помощь на приеме для семей участников СВО в Пскове

Почти 30 человек получили бесплатную юридическую помощь по вопросам вступления в наследство, задолженностей и арестов имущества, начислениям ЖКХ, раздела имущества, налогового вычета, получения справок и процедурам судебного производства. Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в Дне бесплатной юридической помощи для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, который прошел в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

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В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и профессиональных сообществ, включая членов Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, представителей Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России, а также сотрудников Госюрбюро и юридическая клиника Псковского филиала университета ФСИН России.

«Такие мероприятия – это системная работа филиала фонда в вопросах правовой поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей. Уже не первый год ежеквартально дни бесплатной правовой помощи проводятся в филиале фонда, и каждый раз они востребованы среди граждан», – подчеркнула руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Как отметил Дмитрий Шахов, основными вопросами, с которыми обращались в этот день члены семей участников СВО, были следующие: содействие в поиске пропавших без вести, изменение статуса военнослужащего, возможности досрочного увольнения с военной службы, организация медицинского освидетельствования и оказание высокотехнологической медицинской помощи военнослужащим, статус государственных наград, содействие в проверке обоснованности отказа или длительного рассмотрения документов, связанных со статусом семей участников СВО, оказание юридической помощи по участию в судах и обоснованности судебных решений, а также о содействии в получении ответов от Международного Комитета Красного Креста (МККК).

По итогам прошлых приемов по мотивированным заключениям уполномоченного по правам человека в Псковской области, направленных в органы власти, органы военного управления и командирам воинских частей в целях защиты прав граждан, приняты положительные решения о выдаче удостоверения члена семьи участника боевых действий для получения установленных законодательством льгот, восстановлены права военнослужащих на своевременное рассмотрение рапортов о прохождении ВВК, выплаты денежного довольствия и за ранение, подтверждена достоверность наградных документов погибшего военнослужащего.

Помимо этого, оказано содействие вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой о предоставлении со стороны МККК ответов на запросы членов семей участников СВО, связанных с поиском и установлением места нахождения псковских военнослужащих.