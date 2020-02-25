Общество

Роспотребнадзор рекомендует максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», - сказала она.

Кроме того, Анна Попова добавила, что как в России, так и за рубежом следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией. «Сегодня нужно, так же, как и при гриппе, соблюдать примерно одинаковые правила - держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения», - сказала она.

Руководитель Роспотребнадзора также добавила, что при малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью. «При недомогании, если вы видите его у ваших близких, нужно их поместить в отдельную комнату, обеспечить отдельной посудой и вызвать врача на дом. Вот сегодня идеальный вариант - это вызывать врача на дом, чтобы он определил, <...> если врач назначает, мы обследуем на все вирусы, респираторные и сегодня обследуем на коронавирус, если есть к тому показания», - подчеркнула она.