В Псковской области объявлен открытый конкурс на разработку въездных знаков у населенных пунктов

В Псковской области объявлен открытый конкурс на разработку типовых проектов въездных знаков у населенных пунктов. Принять участие в нем могут граждане России от 18 лет: архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники монументального искусства, а также студенты профильных специальностей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и подать конкурсный проект, который должен состоять из текстовой части (историческая справка, обоснование и анализ существующих въездных знаков) и графики: концепции, фасады, планы, 3D-модели (в PDF, до 60 МБ).

1 место – 300 000 рублей; 2 место – 200 000 рублей;



3 место – 100 000 рублей.

Прием заявок стартует 27 марта и продлится до 30 апреля.

Михаил Ведерников также поблагодарил строительную компанию «Скандинавия» за активное содействие в организации конкурса.