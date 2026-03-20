 
Общество

В Псковской области объявлен открытый конкурс на разработку въездных знаков у населенных пунктов

В Псковской области объявлен открытый конкурс на разработку типовых проектов въездных знаков у населенных пунктов. Принять участие в нем могут граждане России от 18 лет: архитекторы, дизайнеры, скульпторы, художники монументального искусства, а также студенты профильных специальностей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и подать конкурсный проект, который должен состоять из текстовой части (историческая справка, обоснование и анализ существующих въездных знаков) и графики: концепции, фасады, планы, 3D-модели (в PDF, до 60 МБ).

Призы:


  • 1 место – 300 000 рублей;
  • 2 место – 200 000 рублей;

  • 3 место – 100 000 рублей.

Прием заявок стартует 27 марта и продлится до 30 апреля.

Михаил Ведерников также поблагодарил строительную компанию «Скандинавия» за активное содействие в организации конкурса.

 

