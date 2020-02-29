Общество

Печь блины с соблюдением правил пожарной безопасности советуют псковичам

Помнить о безопасности при приготовлении блинов на Масленицу рекомендуют псковичам. Правила пожарной безопасности на кухне опубликованы на сайте областного управления МЧС.

«Масленица – всеми любимый праздник, символизирующий прощание с зимой и встречу с весной. Этот народный праздник объединяет, делает людей добрее и веселее. Масленичная неделя ассоциируется у людей с гуляниями, катанием на лошадях, и, конечно же, блинами! Чтобы приготовление пищи не привело к возникновению пожара, не стоит забывать об элементарных правилах пожарной безопасности на кухне», - сказали в ведомстве.

Псковичам посоветовали держать подальше от плиты все, что может загореться (полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки); укоротить занавески, если плита стоит у окна; своевременно удалять с плиты и кухонного стола весь нечаянно пролитый жир, который легко воспламеняется и мгновенно разгорается.

«Если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой, ни в коем случае не заливайте сковороду водой, иначе горящее масло может разлететься по всей кухне и начнется настоящий пожар», - продолжили в управлении МЧС.

Кроме того, электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей.

Также рекомендуется не пользоваться на кухне аэрозолями — они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты, не держать на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках.

Еще один совет — не включать горелку, пока не зажжена спичка. «После зажигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия», - добавили в ведомстве.

Для тушения очагов горения на кухне в МЧС советуют держать под рукой крышку, пищевую соду и огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков и мокрое полотенце.

При обнаружении возгорания следует незамедлительно сообщать об этом в пожарно-спасательную службу по телефонам 01, 101 или 112.