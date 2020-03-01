Общество

Более 120 человек госпитализированы в Псковской области с ОРВИ

За неделю с 24 февраля по 1 марта в Псковской области заболело ОРВИ 3977 человек (63,16 на 10 тыс. населения). Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 48,3 %, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Роспотребнадзоре.

В Пскове заболело ОРВИ 2005 человек (95,42 на 10 тыс. населения), что ниже недельного эпидемического порога на 9,3 %.

За неделю госпитализировано 126 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на высоком уровне. За неделю обследовано 30 больных с признаками ОРВИ. У 3 обследуемых - А (H1N1), у 3 - А несубтипированные ОРВИ, у 3 обследуемых - А (H3N2), у 8 обследуемых - В, у 4 обследуемых - парагрипп (1,3), у 2 обследуемых - РС- вирусы.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания).

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.