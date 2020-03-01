Общество

Региональным Росреестром в 2019 году было предоставлено более 270 тысяч услуг по кадастровому учету и регистрации прав

В управлении Росреестра по Псковской области на заседании расширенной коллегии подвели итоги работы за 2019 год.

В мероприятии принял участие главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, а также руководители федеральных, региональных органов власти, начальники структурных подразделений и территориальных отделов регионального Росреестра, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Говоря о деятельности управления, Андрей Калинин отметил положительную динамику в оказании электронных услуг, активное участие управления в работе по установлению границ муниципальных образований и проведении кадастровой оценки объектов капитального строительства.

С докладом об основных показателях работы в 2019 году и приоритетных направлениях деятельности в 2020 году выступила руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.

Она рассказала об основных показателях работы в установленных сферах деятельности, повышении качества и доступности государственных услуг в сфере учетно-регистрационных действий, перспективах и задачах ведомства стоящих перед управлением в 2020 году.

Так, управлением Росреестра в 2019 году предоставлено 270 035 услуг по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав.

Доля электронных услуг увеличилась и составила в 2019 году:

-по государственной регистрации прав 10% (в 2018 - 3,26 %)

- по кадастровому учету 5,8% (в 2018 - 5,15 %)

- кадастровому учету и государственной регистрации прав 26,5%

(в 2018 - 2,22 %)

Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления услуг- 94,92 % (по результатам более 50 000 оценок).