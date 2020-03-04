Общество

Депутаты от ЛДПР явились на заседание Думы в медицинских перчатках

К началу пленарного заседания Госдумы депутаты фракции ЛДПР надели медицинские перчатки из-за коронавируса, сообщает «Интерфакс».





«Все депутаты нашей фракции в перчатках», - сказал «Интерфаксу» в четверг один из парламентариев.



Он также отметил, что по поручению руководства фракции медицинские перчатки были переданы в президиум пленарного заседания, а также всем желающим в зале, представляющим другие фракции.



Процедура раздачи перчаток сопровождала выход к трибуне лидера партии Владимира Жириновского, который тоже в перчатках, начал выступление со слов об опасности рукопожатий и массовых мероприятий в период распространения вируса.



Представители других фракций, равно как и руководство Госдумы, предложенными ЛДПР перчатками не воспользовались.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин задал Жириновскому вопрос, готов ли он обеспечить медицинскими перчатками всех жителей России. А вышедший следом за Жириновским к трибуне руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил дать каждому из депутатов ЛДПР к перчаткам «плюсом еще по три маски».