Общество

Псковская область представит программу по модернизации первичного звена регионального здравоохранения в Минздраве РФ

Председатель комитета по зравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в четверг, 5 марта, по поручению главы региона Михаила Ведерникова провела внеочередное заседание рабочей группы по вопросам модернизации первичного звена регионального здравоохранения. В рамках мероприятия она объявила, что подготовленная программа от Псковской области 10 марта пройдет предварительную защиту в министерстве здравоохранения РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Сегодня на ваш суд мы представим свои наработки. Очень хочется услышать вопросы, замечания, предложения, все это обсудить. Окончательное утверждение региональной программы состоится в июле 2020 года, до этого предстоит ее рассмотрение в Правительстве РФ», - отметила Марина Гаращенко, добавив, что документ очень объемный и имеет большое значение для региона.

С докладом по основным параметрам региональной программы выступил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков. Он подчеркнул, что общий объем документа - порядка 2,9 тыс страниц. В него максимально включены все потребности региона в направлении модернизации первичного звена здравоохранения.

«Документ формируется на основании постановления Правительства РФ от 9 октября 2019 года №1304. Им определяются контрольные даты, по которым специалисты отчитываются о проделанной работе», - подчеркнул Денис Сачков. Он также рассказал, что к концу ноября прошлого года в Псковской области был проведен полный аудит медицинских организаций, имеющих структуры первичного звена (22 юридических лица), а также заполнены паспорта поликлиник, районных и межрайонных больниц. Каждый из них занимает порядка 700 страниц, здесь отражены сведения об учреждениях от места размещения до кадрового комплектования.

Подготовленная программа разделена на несколько блоков, в число которых входит ремонт и строительство зданий медицинских учреждений, переоборудование больниц и поликлиник, а также решение вопросов обеспечения специалистами. «В каждом блоке есть полный перечень необходимых работ, мер поддержки, техники. Все это также имеет финансовое выражение», - подытожил зампредседателя регионального комитета по здравоохранению.

В рамках обсуждения участники рабочего заседания обсудили готовность региона к реализации проектов, которые предварительно включены в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов подчеркнул, что законодателям необходимо заранее начать работу по подготовке документов к пересмотру бюджета на текущий год осенью, чтобы она носила спокойный, плановый характер при поступлении дополнительного финансирования. Дополнительно участники обсудили возможности подключения новых медицинских объектов к высокоскоростному интернету.

«Общий объем финансирования на программу модернизации по всей стране - порядка 550 млрд рублей. Губернатор, зная о большой потребности медицинских учреждений в оборудовании и кадрах, не один раз озвучивал актруальные для региона вопросы в Правительстве РФ. Все рекомендации после предварительной защиты программы мы проработаем в рабочем порядке. Контроль за исполнением будет жесткий, поэтому времени на раскачку у нас нет. Надо действовать сразу», - подытожила Марина Гаращенко.