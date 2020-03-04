Общество

Астрофизики поздравили женщин с 8 Марта космическими взрывами

Ученые-астрофизики Института космических исследований РАН поздравили женщин с наступающим 8 Марта «букетом» рентгеновских изображений небесных объектов, полученных в ходе сканирования неба российско-германской космической обсерваторией «Спектр-РГ», сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт института.

«Среди них - остатки вспышек сверхновых звезд, радиопульсар, скопление молодых звезд (в тысячи раз моложе нашего Солнца) в области звездообразования в нашей Галактике, а также сверхмассивные черные дыры, галактики и скопления галактик за пределами Млечного Пути», - говорится в сообщении.

Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в НПО Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук.